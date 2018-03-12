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地方萬花筒》影／明道大學正妹　彩繪大象繪本反霸凌

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/12 20:00
明道大學數位設計學系二年級柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」，透過繪本故事希望傳達反霸凌，讓更多小朋友可以學會不要去嘲笑別人，而是要尊重每個人

霸凌是相當沉重的話題，不管是校園霸凌還是家庭、社會、職場霸凌；其實霸凌一直存在於校園內，校園霸凌的危害性也是最長遠、致命的，明道大學數位設計學系二年級柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」，透過繪本故事希望傳達反霸凌，讓更多小朋友可以學會不要去嘲笑別人，而是要尊重每個人，柯雅惠不只創作充滿童趣且具有教育意義的繪本，還設計一系列的動物貼圖、桌曆和布包，大獲好評，正在明道大學圖書館展覽中。


▲明道數位設計學系柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」宣導反霸凌，Q版動物以牛為主題，表情生動故事感人，貼圖很受歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

從小喜歡畫圖的柯雅惠，在圖書館展出個人六件作品，主題圍繞各種動物，生肖屬牛、又是金牛座的她，特別以牛為發想，創作出時下最夯的Line動態貼圖「哞哞的日常」，柯雅惠說，畫畫讓她感覺放鬆，有抒壓的效果。為了讓Line動態貼圖可以貼近生活，柯雅惠還訪問身邊的同學，歸類出40組實用的生活用語，已經通過審核上架到Line貼圖平台讓民眾下載。


▲明道數位設計學系柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」宣導反霸凌，Q版動物以牛為主題，表情生動故事感人，貼圖很受歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

「每個人都是獨一無二的，不要去排擠別人。」柯雅惠說，除了大象和牛，配合今年是狗年，柯雅惠還設計「狗狗的時尚秀」桌曆，參加全國健豪盃桌曆競賽得到佳作的好成績。不管是反霸凌的繪本「大象丁丁的家」，還是Line動態貼圖「哞哞的日常」，柯雅惠的作品都有讓人會心一笑的感覺，柯雅惠表示，創作如果能打動人，就是要越貼近使用者的生活和想法，才更容易引起迴響。


▲明道數位設計學系柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」宣導反霸凌，Q版動物以牛為主題，表情生動故事感人，貼圖很受歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

柯雅惠指出，反霸凌的繪本故事源頭就是來自於自己身邊的人，當初看到被霸凌的人的心情，就把那種感覺畫下來，透過反霸凌繪本希望能敲響了警鐘，讓社會、家庭、學校重新審視這一沉重話題；未來柯雅惠還要再畫更多新故事，並計畫投稿今年的全國圖畫書比賽，希望能大放異彩。


▲明道數位設計學系柯雅惠創作繪本「大象丁丁的家」宣導反霸凌，Q版動物以牛為主題，表情生動故事感人，貼圖很受歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

關鍵字大象丁丁的家反霸凌校園霸凌明道大學
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