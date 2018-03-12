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中央社

天津書記：深受習近平觸動 肅清黃興國流毒

中央社2018/03/12 19:18
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京12日電）中共總書記習近平10日在全國人大重慶市代表團大談黨風。天津市委書記李鴻忠今天向天津市代表團說，習近平的講話讓他「非常受觸動」，天津前市長黃興國的流毒要繼續肅清。

李鴻忠還說，已落馬的前後任中共重慶市委書記薄熙來、孫政才、重慶市副市長王立軍等人，很多方面都達到了領導幹部「在政治方面、在違法犯罪方面的極致」。

新京報微信公眾號「政事兒」報導，李鴻忠上午主持全國人大天津市代表團會議時，首先傳達習近平10日在重慶市代表團大談黨風的內容，之後才討論議案。

根據報導，李鴻忠說，習近平的講話讓他「非常受觸動，深受教育」。習近平雖然是講給重慶聽的，「又彷彿是對我們天津講的」。

李鴻忠表示，領導幹部的法治素質非常重要，個別法治素質低、無法無天、個人意識至上的幹部，將會給黨和國家事業帶來災難。同時，他將依照習近平的要求，把幹部的「德治」和「法治」，「自律」和「他律」緊密結合。

李鴻忠說，薄熙來、孫政才是黨和國家領導人，還有王立軍，「惡劣到最後投靠美國駐成都領事館」，是叛國、叛逃的行為。他們很多方面，都達到了「領導幹部在政治方面、在違法犯罪方面的極致」。

他提到，中央對天津巡視回頭看後發現，天津的問題就是「政治生態遭到了嚴重破壞，黨的領導弱化，黨建缺失」。如今工作抓了一年多，「見了一定的成效，政治生態正在向好」。天津「還要繼續抓肅清黃興國的惡劣影響」、「繼續抓好肅清黃興國流毒影響的工作」。

黃興國2016年因涉嫌嚴重違紀被免去代理天津市委書記、天津市長職務，2017年以受賄罪被判處12年刑期。（編輯：張淑伶）1070312

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