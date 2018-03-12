南韓特使：中國積極支持 促成北韓核會談

鄭義溶表示，中國政府對朝鮮半島無核化及和平的意志堅定不移，尤其是，中方一直堅持以和平方式實現半島無核化的立場，這給南韓很大幫助。並且，中國政府一貫堅持兩韓問題應通過兩韓直接對話解決。

（中央社北京12日綜合外電報導）南韓青瓦臺國家安保室長鄭義溶今天在北京表示，南韓政府和總統文在寅認為，目前朝鮮半島和平及無核化問題取得實質性進展，也得益於中國政府和國家主席習近平發揮的積極作用。

鄭義溶對文在寅去年12月訪問中國後韓中關係取得進展表示滿意，並稱為了平昌冬奧會取得圓滿成功，中國政府派遣中共中央政治局常委韓正和國務院副總理劉延東出席開閉幕式，南韓對此予以由衷感謝。

楊潔篪表示，鄭義溶作為文在寅總統特使，剛剛訪問了北韓和美國。文在寅派鄭義溶第一時間來中國通報、溝通，體現了南韓政府對中韓關係的高度重視。

楊潔篪表示，中方在朝鮮半島問題上立場很明確，我們堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。

他指出，當前半島局勢出現變化，有利於把半島無核化進程重新納入對話解決的正確軌道，也符合聯合國安理會對北韓決議設定的方向。

楊潔篪還表示，只要各方堅持政治外交解決的大方向，就一定能推動朝鮮半島問題朝著國際社會共同期待的方向不斷取得進展。

鄭義溶將於今天下午拜會中國國家主席習近平，說明南韓特使團訪問北韓與美國結果。（編輯：陳政一）1070312