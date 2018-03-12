影／不可能一直靠升值壓制物價　國泰金估最快第2季升息

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，近期主要國家通膨預期明顯走揚，2017年 G20通膨水準為2.3%，略低2016年底預期的2.6%，不過，2017年以來市場小幅上調2018年通膨預估在2.5%至2.7%，美歐中等主要國家通膨壓力均預期溫和上升。

國泰金控12日上修台灣今（2018）年經濟成長率至2.3%，同時預估在景氣穩健加上通膨上揚下，台灣中央銀行最快第2季跟進溫和升息，新台幣可望伴隨亞洲貨幣走勢偏強，但不致再大幅升值，第2季金融情勢可望寬中趨穩，並無緊縮的疑慮。

不僅如此，美國聯準會也已升息5次，在通膨上升下，預期今年美國還會升息4次。徐之強認為，美國升息會帶動全球資金成本上升，因此今年各國可能都有調升利率的壓力，台灣央行上半年升息的機會也相對較大。

他進一步分析，台灣今年通膨應該會比去年高，主計總處預估1.21%，最新消費者物價指數（CPI）漲幅1、2月合計約1.5%左右，但央行最關心的是核心 CPI 上漲幅度大約是1.6%，去年12月以來都超過1.5%，因此，若核心 CPI 成長超過1.5%以上，甚至2%，台灣央行跟著全球主要國家調升利率的可能性就會上升。

他也提到，雖然新台幣兌美元匯率從2017年初32元升至目前29.3元左右，升值近3元，也減輕了國際原物料價格上漲對國內物價上漲的壓力，但新台幣不可能一直升值，若升破前央行總裁彭淮南任內防線28.5元，可能也不是央行所樂見。因此，如果國際原物料價格再上漲，例如油價上漲對物價造成的壓力，總不能再靠升值減緩輸入性通膨對國內物價的壓力。

國泰金投資長程淑芬亦認為，長期維持低利率環境對經濟不利，如果央行沒趁經濟好轉時縮表、升息，一旦經濟從高點反轉，央行將無政策手段救經濟，而低利率也會造成企業財務槓桿偏低，強迫銀行朝安全的光譜靠攏，不願意放款給風險較高的新創企業，對台灣經濟也非好事。

不過，徐之強也強調，若央行升息也是和緩升息，不會一下子對對台灣經濟造成很大影響，就像美國已升息5次，經濟表現沒有因而差，通膨也沒有惡化，和緩漸進式升息對經濟影響力不會太大。

至於去年第4季央行理監事成員仍在討論降息，徐之強認為，景氣不好時才要降息，去年台灣經濟成長率2.86%，已快3%，幾乎是台灣潛在經濟成長率，實在沒有降息的空間。

