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彰化惜寶網開張　讓二手物品找到新使用者

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/12 19:50
▲彰化縣府低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用，鹿港國中南管社接收鹿港國小舊樂器，開幕中表演南管。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）
▲彰化縣府低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用，鹿港國中南管社接收鹿港國小舊樂器，開幕中表演南管。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

彰化縣政府在鹿港國中辦理低碳節能校園資源平台說明會，縣府教育處長鄧進權12日宣布彰化縣低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用。啟用儀式前，首先由鹿港國中學生利用蒐集來堪用之環保樂器進行樂曲演奏，學生在學校老師的指導下，更以「校園物資新生命˙環保永續愛地球」的行動劇，為啟用典禮帶來另一波高潮。


▲彰化縣府低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用，鹿港國中南管社接收鹿港國小舊樂器，開幕中表演南管。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鄧進權表示，不僅各校能將用不到的設備po上網，也歡迎企業機關和民眾捐贈如樂器、體育運動器材、電腦等設備，直接將物品在網路上登入，讓各校各取所需，也能建立資源再利用機制。


▲彰化縣府低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用，鹿港國中南管社接收鹿港國小舊樂器，開幕中表演南管。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鹿港國中校長吳柏林說，鹿港國中南管社三年前重新開張，當時若要購買新樂器就要近百萬，最後是向鹿港高中、鹿港國小等學校募集二手樂器，才順利重新組社，縣內許多音樂社團運作困難，更需資源交流。

吳柏林指出，南管是文化小鎮鹿港的特色之一，早期鹿港國中有南管社，後來中斷了20年，3年前學校又重組南管社，但購買樂器經費很驚人，光一個定音鼓就要10到30萬元，早期鹿港國小也有南管社，但多年前也停了，鹿港國中即獲鹿港國小捐出已不再使用的舊樂器，又有鹿港高中和文開國小支援樂器，南管社才得已重新出發。


▲彰化縣府低碳節能校園資源平台「彰化惜寶網」正式啟用，鹿港國中南管社接收鹿港國小舊樂器，開幕中表演南管。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鄧進權說，未來彰化縣各級學校可利用「彰化惜寶網」，將學校裡功能健全及外觀完整之可用財產或物品，因使用需求已消失或數量充足，透過本平台的訊息公布與媒合，將這些還能使用之校園物資循環再利用，賦予物資新生命。

關鍵字彰化惜寶網二手物品南管物資循環鹿港
打造綠色廊道　中樞植樹首移師花蓮攜手點亮螢光　癮友戒毒新希望

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