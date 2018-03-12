友達號召2千志工種萬棵樹　為台中花博暖身

今（12）日為植樹節，友達與明基友達基金會共同舉辦「Green Party綠色嘉年華」活動，日前號召近2000名同仁及眷屬擔任植樹志工，在友達后里廠親手種下約一萬棵樹，並結合親子寓教於樂的環保小常識問答活動，深化環境教育理念，期能以親善大地的具體行動，實踐對環境永續的理念與承諾。

友達集結明基友達集團全台企業志工及眷屬參與植樹活動，自2008年舉辦以來，累計至今已於全球各廠區種下超過100萬棵樹，除了增進環境綠美化及淨化空氣，也希望喚起社會正視節能減碳的重要性。而因應2018台中花博即將到來，此次種樹地點也特別選在臨近花博園區的友達后里廠區，希望未來與花博后里馬場園區結合，開放給遊客作為花博停車場使用。