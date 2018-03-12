友達號召2千志工種萬棵樹　為台中花博暖身

今（12）日為植樹節，友達與明基友達基金會共同舉辦「Green Party綠色嘉年華」活動，日前號召近2000名同仁及眷屬擔任植樹志工，在友達后里廠親手種下約一萬棵樹，並結合親子寓教於樂的環保小常識問答活動，深化環境教育理念，期能以親善大地的具體行動，實踐對環境永續的理念與承諾。
友達集結明基友達集團全台企業志工及眷屬參與植樹活動，自2008年舉辦以來，累計至今已於全球各廠區種下超過100萬棵樹，除了增進環境綠美化及淨化空氣，也希望喚起社會正視節能減碳的重要性。而因應2018台中花博即將到來，此次種樹地點也特別選在臨近花博園區的友達后里廠區，希望未來與花博后里馬場園區結合，開放給遊客作為花博停車場使用。
友達光電永續長古秀華表示，友達攜手集團企業舉辦植樹活動已邁入第11年，每年一開放報名均獲得同仁熱烈響應，今年也有近2000名員工攜家帶眷參加，大手牽小手一起種下希望的種子，藉由植樹行動培養愛護地球觀念，將環境永續的理念進一步向下扎根。
今年為響應台中花博，公司特別挑選顏色鮮豔亮麗的植物種類，包含長虹木、多色系馬纓丹及野牡丹，由植樹志工齊力種下近萬株樹苗，不僅為友達后里廠區增添繽紛色彩，也為花博盛會提早揭開序幕。而此次活動也邀請台中鎮瀾兒童之家、台中啟明學校的師生們一同參與，在愛心志工引導下，帶領弱勢孩童從掘土、植苗、澆灌的過程中找到自信與樂趣。
現場同時舉辦園遊會、愛心物資回收成果展示、環保小常識問答等活動，邀請啟明學校進行歌唱表演及舉辦愛心義賣，並透過環境教育親子闖關活動，推廣友達長期推動水資源回收、再生能源利用等綠色行動。現場還有愛心物資回收活動，鼓勵同仁發揮資源循環再利用精神，將家中用不到的家具、家電、書籍、玩具與日常用品捐贈給弱勢團體，短短一個月已累積約6500件物資。