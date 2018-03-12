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網球／美傑仕OPI盃12歲組明爭冠　14歲組接力登場

體育中心／綜合報導2018/03/12 19:51
▲來自朴子國小的侯傑恩擊敗對手晉級12歲男單決賽。（圖／海碩整合行銷提供）
▲來自朴子國小的侯傑恩擊敗對手晉級12歲男單決賽。（圖／海碩整合行銷提供）

「美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽」10日開打於台北市網球中心，今(12)日進行12歲男、女單打準決賽，最終男子組由侯傑恩、侯醇謙，女子組則由朱秝亞、曾子穎拿下決賽門票，明日皆有機會挑戰12歲組冠軍寶座。

美傑仕 OPI 盃是全國青少年網球賽最高等級的「A級」賽事，也獲選為台灣與世界女子職業網球協會 (Women’s Tennis Association, WTA) 合作「Junior Road to Singapore」的賽事，14 歲和 16 歲組女單冠軍選手，可以獲得年底前進新加坡 WTA Future Star 的參賽資格，與來自亞大區的青少女好手較勁。

12歲男子組準決賽今日賽果，侯傑恩8-2楊凱恩、侯醇謙9-8洪可浩；12歲女子組朱秝亞8-1陳昱希、曾子穎8-2呂佳穎。其中六家國小的呂佳穎是首次參加OPI盃賽事，賽後她表示：「今天狀況不如昨天，而且天氣熱又拉肚子。」也談到自己在發球上有需要加強的地方，「自己的發球要都進，而且希望能多打對手的反拍。」


▲六家國小呂佳穎（左）、光榮國小陳昱希（右）並列12歲女子組季軍。（圖／海碩整合行銷提供）

未來網球之星的頂尖對決將繼續在台北網球中心決戰五日，OPI盃絕對是關注國內青少年網球的朋友不能錯過的比賽，明(13)日開賽時間預計為上午8點半，邀請所有對網球有興趣的朋友前往台北市網球中心觀賽，替所有選手加油，讓他們在追逐夢想的路上有更多能量繼續前進。


▲黎明國小張可浩（左）、中山國小楊凱恩（右）並列12歲女子組季軍。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字wta美傑仕 opi 盃全國青少年網球錦標賽
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