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中央社

綠禮讓徐定禎戰苗栗 徐耀昌：對自己有信心

中央社2018/03/12 19:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）下屆苗栗縣長選舉，民進黨將禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選；已獲國民黨徵召爭取連任的苗栗縣長徐耀昌表示，民進黨推誰都「不予置評」，他對自己深具信心。

針對年底苗栗縣長選戰，民進黨選舉對策委員會今天召開協調會，邀請頭份市長徐定禎與行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻參與，初步拍板定案，將循柯P模式，禮讓徐定禎參選。

這項協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。

徐定禎下午接受電訪指出，苗栗縣是綠營艱困選區，希望與民進黨團結合作打贏這場選戰，近期將展開競選籌備工作，陸續公布相關政見與競選團隊，而許多鄉親反映的「國中小免費營養午餐」，也將會是他主要政見之一。

2014年代表民進黨參選的吳宜臻表示，禮讓徐定禎這個策略為何對民進黨有利，「必須有個說法來說服苗栗基層支持者，才能鞏固票源」；至於上午協調會中，有選對會委員提議，未來由她接任徐定禎競選總幹事，雖獲得徐定禎附議，但她在現場尚未允諾，她的答案是「屆時會尊重黨中央決議」。

已獲得國民黨徵召爭取連任的徐耀昌今天表示，民進黨要自推人選或是禮讓誰，他都「不予置評」，目前仍把重心放在縣政事務與鄉親需求上。

徐耀昌說，將近4年期間，努力為苗栗縣「開源節流」之外，更成立「招商馬上辦中心」，成功帶動地方就業機會，讓苗栗縣失業率成為全國第二低，未來仍有許多中程與長程建設計畫，必須一一落實，相信施政會受到縣民的肯定，他對自己深具信心。（編輯：黃瑞弘）1070312

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