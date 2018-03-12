綠禮讓徐定禎戰苗栗 徐耀昌：對自己有信心

徐定禎下午接受電訪指出，苗栗縣是綠營艱困選區，希望與民進黨團結合作打贏這場選戰，近期將展開競選籌備工作，陸續公布相關政見與競選團隊，而許多鄉親反映的「國中小免費營養午餐」，也將會是他主要政見之一。

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）下屆苗栗縣長選舉，民進黨將禮讓無黨籍頭份市長徐定禎參選；已獲國民黨徵召爭取連任的苗栗縣長徐耀昌表示，民進黨推誰都「不予置評」，他對自己深具信心。

2014年代表民進黨參選的吳宜臻表示，禮讓徐定禎這個策略為何對民進黨有利，「必須有個說法來說服苗栗基層支持者，才能鞏固票源」；至於上午協調會中，有選對會委員提議，未來由她接任徐定禎競選總幹事，雖獲得徐定禎附議，但她在現場尚未允諾，她的答案是「屆時會尊重黨中央決議」。

已獲得國民黨徵召爭取連任的徐耀昌今天表示，民進黨要自推人選或是禮讓誰，他都「不予置評」，目前仍把重心放在縣政事務與鄉親需求上。

徐耀昌說，將近4年期間，努力為苗栗縣「開源節流」之外，更成立「招商馬上辦中心」，成功帶動地方就業機會，讓苗栗縣失業率成為全國第二低，未來仍有許多中程與長程建設計畫，必須一一落實，相信施政會受到縣民的肯定，他對自己深具信心。（編輯：黃瑞弘）1070312