今日人物》影／教育部閩客語文學獎　李桂媚榮獲第二名

為使社會大眾了解臺灣語言文化的多樣性及多語並存之價值，教育部辦理閩客語文學獎徵件，徵選文類包括「現代詩」、「散文」及「短篇小說」，活動總獎金高達162萬元，12日下午舉辦頒獎典禮，現服務於大葉大學公關事務中心的李桂媚，參加106年教育部閩客語文學獎，詩作「月光情批」獲頒閩南語現代詩社會組第二名，校長梁卓中說，這是大葉大學首度獲得閩客語文學獎第一人，李桂媚獲得這一分殊榮，校方感到與有榮焉。



▲大葉大學公關事務中心辦事員李桂媚，參加106年教育部閩客語文學獎現代詩徵選，詩作「月光情批」榮獲社會組第二名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

李桂媚表示，謝謝教育部提供舞台，月光雖然不像陽光閃耀，但黑夜因為有月光的存在，黑暗中有了光明，月光其實也隱喻著台語文學的處境。「月光情批」是創作的心情，也是對台灣這片土地的期待，希望不論是社會、文化還是母語，都能越來越好。



▲大葉大學公關事務中心辦事員李桂媚，參加106年教育部閩客語文學獎現代詩徵選，詩作「月光情批」榮獲社會組第二名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

李桂媚指出，她在碩士班曾選修「台語文學專題」課程，上網選課時並不覺得自己不會說台語，實際上課後，才知道台語的天地有多寬廣，也才驚覺自己無法完全使用台語口頭報告。經過了很多年，終於可以運用台語寫下生活感觸，很開心評審喜歡她的詩，也或許寫台語就是要靠「憨膽」。



▲大葉大學公關事務中心辦事員李桂媚，參加106年教育部閩客語文學獎現代詩徵選，詩作「月光情批」榮獲社會組第二名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

李桂媚說，一直很喜歡現代詩，與台語文學的緣份從用華語寫台語詩評論開始，也曾為詩人康原的「逗陣來唱囡仔歌」動物篇、植物篇繪畫插圖，希望這些作品能讓更多人感受台語詩之美。她去年出版第一本詩集「自然有詩」，特別收錄了發表在「半線文化」的台語詩「走揣你的名」，當成詩集的最後一首作品，就是希望自己有一天可以完完全全用母語寫一本詩集。



▲大葉大學公關事務中心辦事員李桂媚，參加106年教育部閩客語文學獎現代詩徵選，詩作「月光情批」榮獲社會組第二名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）