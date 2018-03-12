核二2號機再轉專案報告 在野出招反制

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，希望核二廠2號機專案報告前，至少舉辦一場公聽會，因為雖然原能會有審查，但地方居民、環保團體很多質疑，反核大遊行又才剛結束，應該傾聽各界的聲音，或是到核二廠2號機考察，這些程序上的要求，執政黨團應該聽進去。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委吳思瑤今天表示，教委會15日將安排原能會業務報告，並一起進行核二廠2號機的專案報告。

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）立法院教育及文化委員會15日安排核二廠2號機專案報告，在野三黨團都有不同意見、紛紛出招，希望執政黨道歉、聯席專案報告、或是召開公聽會。

教委會成員、時代力量立委洪慈庸說，在外界對於核二廠2號機重起還有安全疑慮之下，無法接受核二重起。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，民進黨2025非核家園的能源政策其實是不可行的，也沒人相信，雖然說行政院長賴清德不是重起核二，而是再轉，但應該要面對現實，所謂的不缺電、不限電、不漲價通通跳票，應該先向全民道歉。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，核二廠2號機再轉問題，拿到立法院來討論是好事，但是應該與經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會一起聯席，不能單純只到教委會進行專案報告。徐永明說，不反對聯席專案報告。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，要求核二廠如期除役、穩定供電、安全無虞這是不變的，一切都程序依法，在保證核能安全的前提下，就依程序依法進行。

她說，立法院過去要求核二廠2號機再轉需要到立法院專案報告，那就來專業報告，但要召開公聽會部分，民進黨團持保留態度。

至於3個委員會聯席專案報告，何欣純說，目前沒有聯席的必要，因為這場專案報告將邀請經濟部長、台電等相關人員列席，非屬於教委會立委如要關心、監督都沒有問題。（編輯：李淑華）1070312