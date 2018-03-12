自行車／工作人員導引不明確　環台賽上百騎士走錯路

2018國際自由車環台賽第二站，2016年環台賽黃衫羅比以2小時53分46秒勇奪冠軍，當做送給新東家日本右京隊見面禮，對於因主集團走錯路大會採取「中立時間管制」，當時人已在領先集團的羅比說：「是有影響，但這樣對騎錯路的主集團比較公平。」



▲中華隊馮俊凱(前)。（圖／中華民國自由車協會提供）

第二站桃園市站12日由桃園市政府出發，繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區以及「2018桃園農業博覽會」基地，終點設於復興區角板山，全程119.95公里。

主集團走錯路事件發生在領先集團行經90.5K時，當時領先集團有18人。伊朗籍裁判長馬吉德賽後受訪時表示，主集團走錯路前，領先集團和主集團的差距是1分10秒，走錯路後拉大至5分鐘左右。

馬吉德強調，事件發生時距終點僅18公里，所以決定根據精算出來的秒差，採取「中立時間管制」。「在歐洲也發生過走錯路事件，如果選手都在同一集團比較好處理，已分裂成不同集團，就得根據UCI規則作基準，作最合理和適當的處理。」

馬吉德坦言：「的確有車手有異議，但經過我解釋後已接受。」責任歸屬方面，馬吉德強調：「桃園站警察交管達國際級水準，值得肯定，會發生走錯路事件，問題出在工作人員的導引不夠明確。」

比賽結果由2016年環台賽黃衫羅比奪冠，並拿下黃衫。羅比表示，這站的策略是先觀察各隊動態，再伺機攻擊，主集團走錯路時他人在領先集團，是有受到一點影響。但羅比強調：「採取『中立時間管制』處理，對走錯路的主集團中比較公平。」

第三站浪漫台3線站13日上午9時30分由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.30公里。



▲中華隊陳建良(左)。（圖／中華民國自由車協會提供）