NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈永豐金衝數位金融　15億投資IT傳承鄒綠　林管處與原住民一起種樹跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
運動

自行車／工作人員導引不明確　環台賽上百騎士走錯路

體育中心／綜合報導2018/03/12 19:47
▲日本右京隊羅比(前)勇奪2018國際自由車環台賽桃園站冠軍。（圖／中華民國自由車協會提供）
▲日本右京隊羅比(前)勇奪2018國際自由車環台賽桃園站冠軍。（圖／中華民國自由車協會提供）

2018國際自由車環台賽第二站，2016年環台賽黃衫羅比以2小時53分46秒勇奪冠軍，當做送給新東家日本右京隊見面禮，對於因主集團走錯路大會採取「中立時間管制」，當時人已在領先集團的羅比說：「是有影響，但這樣對騎錯路的主集團比較公平。」

中華隊單站以馮俊凱排名33最佳，陳建良56次之。累積成績方面，也以馮俊凱24最佳，陳建良55次之。


▲中華隊馮俊凱(前)。（圖／中華民國自由車協會提供）

第二站桃園市站12日由桃園市政府出發，繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區以及「2018桃園農業博覽會」基地，終點設於復興區角板山，全程119.95公里。

主集團走錯路事件發生在領先集團行經90.5K時，當時領先集團有18人。伊朗籍裁判長馬吉德賽後受訪時表示，主集團走錯路前，領先集團和主集團的差距是1分10秒，走錯路後拉大至5分鐘左右。

馬吉德強調，事件發生時距終點僅18公里，所以決定根據精算出來的秒差，採取「中立時間管制」。「在歐洲也發生過走錯路事件，如果選手都在同一集團比較好處理，已分裂成不同集團，就得根據UCI規則作基準，作最合理和適當的處理。」

馬吉德坦言：「的確有車手有異議，但經過我解釋後已接受。」責任歸屬方面，馬吉德強調：「桃園站警察交管達國際級水準，值得肯定，會發生走錯路事件，問題出在工作人員的導引不夠明確。」

比賽結果由2016年環台賽黃衫羅比奪冠，並拿下黃衫。羅比表示，這站的策略是先觀察各隊動態，再伺機攻擊，主集團走錯路時他人在領先集團，是有受到一點影響。但羅比強調：「採取『中立時間管制』處理，對走錯路的主集團中比較公平。」

第三站浪漫台3線站13日上午9時30分由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.30公里。


▲中華隊陳建良(左)。（圖／中華民國自由車協會提供）

關鍵字環台賽馮俊凱陳建良黃衫羅比走錯路
台版體操教練性侵案　體協說話了美傑仕OPI盃　12歲組明爭冠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan