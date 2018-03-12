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螢火蟲家族志工培訓開訓　 點亮癮友新希望

記者陳佩琪／ 高雄報導2018/03/12 19:58
▲「107年螢火蟲家族志工培訓」開訓宣示活動，毒防局副局長蔡秀玉與志工同仁合影。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.12）
▲「107年螢火蟲家族志工培訓」開訓宣示活動，毒防局副局長蔡秀玉與志工同仁合影。（圖／主辦單位提供 , 2018.03.12）

高雄市政府毒品防制局為鼓勵藥癮者勇敢站出來，將點點螢光，匯聚成希望光點，自助助人，復歸社會，於12日特別辦理「107年螢火蟲家族志工培訓」開訓宣示活動，呼朋「癮」友社區友愛螢火點亮 戒毒希望，邀請藥癮更生人、有藥癮困擾者、民間團體、相關機構代表及社區民眾等人齊聚，共同攜手點亮螢火，透過更生人分享個人生命故事，扶持陪伴藥癮者自助助人，參與社區志願服務。歡迎有藥癮困擾的朋友都來參加毒防局開辦的團體課程，進而成為反毒種子志工，營造無毒家園。

毒防局副局長蔡秀玉表示，從入監輔導資料分析發現，初次施用毒品的原因以個人心理因素中好奇、無聊、對未來無期待等佔81.96％，其次為環境中的壓力佔17.88％，當環境壓力持續上升，很容易再次施用毒品。藥癮更生人同時也是反毒種子教師楊九如與鐘炯元表示，自己與同伴的戒毒歷程相當困難與辛苦，今天站出來就是想翻轉社會的刻板印象，表達藥癮者在戒毒過程，得到社會的接納、支持與陪伴，將會更有能量成功戒毒。

高雄市政府毒品防制局表示，辦理「螢火蟲家族」志工培訓課程的訓練方式，安排藥癮更生人分享個人生命故事，並設計小團體課程，強化生活技能、情緒覺察與壓力釋放等。感謝來自公私部門各界資源，聖淵啟仁中心、創世基金會、華山基金會及慈濟基金會等8個機關構、團體，建置的友善社區平台，提供藥癮者參與社區志願服務、成長課程、健康休閒與就業與技能培訓等機會，將有助於藥癮者順利復歸社會。

毒防局表示，藥物成癮嚴重影響大腦神經功能，成癮的背後有很多因素需要像對待慢性病人般，長期就醫與關照，呼籲社會各界接納、支持、友善，幫助藥癮者營造健康生活，學習正確紓壓，更鼓勵民眾發現有藥物成癮或疑似施用毒品的情事，立即撥打戒毒成功專線0800770885，及早介入才能有效幫助與防範！

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字毒品防制局高雄營火蟲家族藥癮
校園物資循環再利用　賦予新生命反霸凌　明道大學正妹彩繪大象繪本

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