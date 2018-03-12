螢火蟲家族志工培訓開訓　 點亮癮友新希望

高雄市政府毒品防制局為鼓勵藥癮者勇敢站出來，將點點螢光，匯聚成希望光點，自助助人，復歸社會，於12日特別辦理「107年螢火蟲家族志工培訓」開訓宣示活動，呼朋「癮」友社區友愛螢火點亮 戒毒希望，邀請藥癮更生人、有藥癮困擾者、民間團體、相關機構代表及社區民眾等人齊聚，共同攜手點亮螢火，透過更生人分享個人生命故事，扶持陪伴藥癮者自助助人，參與社區志願服務。歡迎有藥癮困擾的朋友都來參加毒防局開辦的團體課程，進而成為反毒種子志工，營造無毒家園。

毒防局副局長蔡秀玉表示，從入監輔導資料分析發現，初次施用毒品的原因以個人心理因素中好奇、無聊、對未來無期待等佔81.96％，其次為環境中的壓力佔17.88％，當環境壓力持續上升，很容易再次施用毒品。藥癮更生人同時也是反毒種子教師楊九如與鐘炯元表示，自己與同伴的戒毒歷程相當困難與辛苦，今天站出來就是想翻轉社會的刻板印象，表達藥癮者在戒毒過程，得到社會的接納、支持與陪伴，將會更有能量成功戒毒。