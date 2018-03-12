首座原住民法扶中心成立　讓原住民法律更專業

全國首座原住民族法律服務中心今天在花蓮正式揭牌，長期關注原住民議題的總統府副秘書長姚人多也受邀參加揭牌典禮，他致詞表示，過去國家因沒有充分理解原住民族原有的傳統慣習和制度，使得原住民族在實踐文化過程中遭受困難；從司馬庫斯風倒櫸木案、美麗灣案、蔡忠誠獵槍案，到現在仍在進行釋憲和非常上訴的獵人王光祿案，都是在國家因單一文化司法系統下所衍生的衝突案件

法扶基金會董事長范光群說，成立原住民族法律服務中心，是一條漫長而艱辛的道路，期待中心的設立，能讓原住民族在訴訟天平兩端得到真實的平等，不讓這片土地的主人因為實現傳統文化，而落入監牢。

揭牌活動一開始，由花蓮阿美族里漏部落巫師進行除穢祈福儀式，當地巫師們以檳榔、米酒、蕉葉等祭品，進行除穢祈福儀式，希望透過祭拜祖靈祈求場域清淨，也原汁原味傳承部落文化祭儀。

東部原住民族司法保障委員會主任委員蔡志偉說，未來法扶會原民中心也會深入部落、與部落串聯，做部落族人法律的後盾，讓法律能真正走進部落裡，使法扶能成為法律上，原住民社會與主流社會兩邊的轉譯平台。

姚人多最後也強調，去年9月總統府公布了「司法改革國是會議成果報告書」，決議要針對憲法增修條文第10條第12項、聯合國原住民族權利宣言及原住民族基本法等保障原住民族司法權益之精神，透過短中長程三階段的目標來進行落實，短期部分-培養司法相關人員之文化衝突敏感度，落實保障原住民族之司法權益；中期部分-檢討原住民案件審理事件範圍，研擬增設原住民族司法諮詢委員會、人民參與審判制度應考量原住民案件的文化因素；長期部分-我國應參酌各國立法例，研議承認原住民族習慣法及設置原住民族法院之可行性，以實踐原住民族司法自治之精神。