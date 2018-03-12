影／彰化補助幼兒就學費用　強調非政策買票

▲教育處長鄧進權宣布全面補助幼兒就學費用，讀縣內私立幼兒園中小班幼兒學費每年1萬元，有家長聯想到是縣府開出的選舉支票。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

國內少子化問題日益嚴眾，除了結婚年齡層逐年偏高，更因為擔憂「養不起」孩子，不僅生得少，有些年輕夫妻根本就不想養兒育女，讓少子化更加惡化，為彰化縣新生人口「催生」，彰化縣教育處長鄧進權12日宣布全面補助幼兒就學費用，在中央補助5歲就讀私立幼兒園每年3萬元之外，福利再加碼，就讀中、小幼兒，每年也可以得到1萬元補助。

彰化縣國民教育向「幼」扎根，全面補助幼兒就學費用，希望鼓勵縣民願意生育，減緩少子化危機，不過這一項措施，坊間普遍認為是選舉利多大放送，鄧進權強調，絕對不是政策買票，完全沒有選舉因素考量。



▲教育處長鄧進權宣布全面補助幼兒就學費用，讀縣內私立幼兒園中小班幼兒學費每年1萬元，有家長聯想到是縣府開出的選舉支票。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鄧進權表示，幼兒教育是所有教育的奠基工程，但衡酌縣府財源現況下，倘若現階段全面利用國中小閒置空間廣設幼兒園實有困難，且為兼顧私立幼兒園永續經營，不與民爭利原則下，提出彰化縣國民教育向「幼」扎根的幼兒就學補助方案。



▲教育處長鄧進權宣布全面補助幼兒就學費用，讀縣內私立幼兒園中小班幼兒學費每年1萬元，有家長聯想到是縣府開出的選舉支票。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鄧進權指出，凡父母或監護人一方及幼兒設籍彰化縣半年以上，就讀縣內合法立案之私立幼兒園之中小班幼兒皆具補助資格，預計中班6000人、小班4000人，頭年編列5000萬元，往後每年編列1億元，全縣增加1萬名幼童受惠，從公立幼兒園抽籤後，4月15日開始受理申請。



▲教育處長鄧進權宣布全面補助幼兒就學費用，讀縣內私立幼兒園中小班幼兒學費每年1萬元，有家長聯想到是縣府開出的選舉支票。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

鄧進權表示，參考近6年來私立幼兒園中小班幼童實際收托數，已完成編列107年半年5000萬元預算，將自107學年第一學期開始實施，今年8月開始實施；幼兒父母肯定縣府「美意」，但也指出，就讀公立和私立價格差太多，造成公立強破頭，只能抽籤，公立每個月約2000元，私立每個月至少得繳納8000元，一年算下來至少得繳納10萬元以上，補助1萬元，不無小補，不過，差距還是太大。



▲教育處長鄧進權宣布全面補助幼兒就學費用，讀縣內私立幼兒園中小班幼兒學費每年1萬元，有家長聯想到是縣府開出的選舉支票。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

不過，這項照顧幼兒政策，不少家長則質疑可能是選舉年，又有「政策性」考量；鄧進權強調說，這項議案早已送請縣議會通過，每年約增加縣府一億經費並不算太龐大，希望能鼓勵生育、化解少子化危機，並沒有選舉考量等問題。