亞德客-KY去年每股賺18.07元 擬配息7.39

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）氣動元件大廠亞德客-KY去年集團稅後淨利新台幣33億元，每股稅後純益18.07元，擬盈餘分配現金股利每股7.3952元。
亞德客-KY去年第4季合併營收34.5億元，較去年同期增加30%，去年第4季毛利率51.24%，較去年第3季50.92%微增，去年第4季合併營業利益10億元，營業益29%，較去年第3季28.82%微增。
亞德客-KY去年第4季集團稅後淨利7.92億元，單季每股稅後純益4.19元，去年第3季EPS 4.87元。
法人表示，去年第4季亞德客-KY毛利率受到原物料成本提升影響，此外營業費用率也上升，部分牽動去年第4季營益率表現。
累計去年亞德客-KY合併營收137.18億元，較前年106.21億元增加29%；去年毛利率51.96%，較前年51.17%微增，去年營業利益41.41億元，營業利益率30.19%，較前年25.61%增加4.58個百分點。
去年亞德客-KY集團稅後淨利33億元，每股稅後純益18.07元，前年EPS10.72元。
亞德客-KY擬盈餘分配現金股利每股7.3952元。若按照去年EPS 18.07元計算，盈餘配發率約40.92%，若以今天收盤價497.5元計算，現金殖利率約1.48%。
展望今年，法人預估，亞德客-KY今年第2季開始銷售線性滑軌給外部客戶，有機會提升公司今年營收和毛利率表現。（編輯：林沂鋒）1070312