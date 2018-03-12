北榮創三合一手術　助病患除瘤重建不留疤

（軍聞社記者陳映竹臺北12日電）臺北榮民總醫院研發出結合微創、導航、3D列印的三合一手術，今日發表成果，為因顎顏面骨腫瘤需進行顎骨切除及重建的病患，提供精準切除及客製化重建的治療，不僅可維持病患的功能，也因為微創技術，使病患在外觀上幾乎不受影響，恢復時間也大幅縮短。

該院口腔醫學部口腔顎面外科醫師吳政憲表示，醫療團隊實際將手術計劃完整移轉至手術中，提高手術的可預測性及減少手術時間並減少併發症，至今已累積超過百例病患的經驗，其中，尤以眼眶顴骨複合性骨折效果最佳。

吳醫師指出，經由影像評估及電腦虛擬手術規劃，利用3D列印製作手術切割導板，醫師可精準進行塑形，再經由手術導航器確認手術計畫有確實執行，大幅縮短術中試誤及校正的時間，並藉由內視鏡所提供清晰的術中視野，病患於術後第三天即可出院，大幅縮短傳統自體骨重建手術所需2至3週恢復期，病患術後都恢復良好，外觀及功能幾乎不受影響。