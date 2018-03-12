影／「銀JOY彰化」　推動銀髮生活產業發展

▲ 彰化縣政府首推「銀JOY彰化」友善銀髮標章，藉由此銀髮標章之標示，讓熟齡族至彰化旅遊和購物有更加值的選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

為讓熟齡族消費旅遊更友善，彰化縣政府首推「銀JOY彰化」友善銀髮標章，12日上午在縣府中庭舉辦「銀JOY彰化」友善銀髮標章宣傳會，並至15日止於現場展出優質銀髮產品與相關服務，彰化縣長魏明谷說，透過一系列推廣活動，將彰化縣出產的優質銀髮產品與服務，推薦給全國民眾，以達到推廣彰化縣優良銀髮產品及友善銀髮標章的知名度。

邀請來自鹿港老街的銀髮舞團，以活力四射的舞蹈表演展現彰化縣銀髮族的不老魅力，並銀JOY彰化宣傳會邀請協助彰化縣銀髮產業發展的「不老顧問」代表及銀髮標章評審，「樂齡網」總經理張慶光及「社會企業股份有限公司」林崇偉創辦人擔任授證嘉賓，以「銀JOY彰化，友善樂活新城市！」為口號，進行友善銀髮標章發布儀式，藉由此銀髮標章之標示，讓熟齡族至彰化旅遊和購物有更加值的選擇。



▲ 彰化縣政府首推「銀JOY彰化」友善銀髮標章，藉由此銀髮標章之標示，讓熟齡族至彰化旅遊和購物有更加值的選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

魏明谷表示，現在是一個高齡化的社會，彰化縣也是一個長壽縣，縣府團隊為了迎接高齡化友善的社會，建立友善的旅遊、商店、公共場域、交通運輸等，並結合觀光工廠、店家，販賣一些能夠提供長者友善的食衣住行服務，讓長者出外「趴趴走」，過團體生活，比起窩在家中更可以延緩長者老化、失能與失智的速度。



▲鹿港老街的銀髮舞團，以活力四射的舞蹈表演展現彰化縣銀髮族的不老魅力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

「銀JOY彰化」友善銀髮標章分為「食品」、「產品」、「服務體驗」三大類進行評比，共有34家業者、45件產品與服務獲選此推廣性標章等觀光工廠，具備無障礙設施，還有銀髮族導覽與專屬體驗服務，是熟齡族來到彰化進行產業知性之旅的不二首選。



▲ 彰化縣政府首推「銀JOY彰化」友善銀髮標章，藉由此銀髮標章之標示，讓熟齡族至彰化旅遊和購物有更加值的選擇。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

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