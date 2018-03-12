網家AI語言學習用戶破150萬 深化台灣營運

（中央社記者吳家豪台北12日電）網路家庭旗下連科通訊AI（人工智慧）語言學習服務Lingvist去年9月全球註冊用戶數達100萬，今年3月上旬已超過150萬，今年將深化台灣地區的營運，提供更多元的語言學習內容。

網路家庭今天透過新聞稿宣布，Lingvist即日起推出2018年全新無限版付費方案，包含原本基礎常用字彙的一般課程、多益英文外，新增商業英語以及將陸續推出的海外生活英文和旅遊英文等主題式課程，消費者可依照個人需求及興趣，不限時數、不限量的選擇自己喜愛的主題課程。

網路家庭表示，Lingvist今年在台灣地區的營運方向為持續深化服務，提供消費者更多元化且真正需要的語言學習內容。