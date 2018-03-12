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中央社

美單方面宣布川金會 北韓毫無回應引憂

中央社2018/03/12 19:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾12日綜合外電報導）美國總統川普將與北韓領導人金正恩見面一事，引發各地媒體高調報導，平壤卻自始至終保持沉默；分析家指出，北韓這是要做好準備蓄勢待發，並為自己保留轉圜餘地。

川普上週同意在5月底前與金正恩見面，討論平壤非核化事宜，還預告兩人會談將取得「巨大成功」。平壤為換取安全保障，才願將非核議題放上檯面。

但這項不合常規的宣布，是由南韓特使在白宮草坪上發表，當時並無美方官員在場，華盛頓也是事後才證實宣布內容。

距那時已過了72小時，北韓不僅沒有發表任何評論，官方媒體對此也絕口不提。

法新社報導，南韓東國大學教授高有煥（KohYu-hwan）說：「這是川普單方面的聲明。」他也表示，靠首爾扮演中間人，「金正恩不過是對他捎了個口信罷了」。

高有煥告訴法新社：「對北韓而言，這不算是正式協議。所有事情都還未定。對他們來說，官方聲明得建立在政府層級的協議上，內容得包括議程和地點。」

他也表示，這套規則也適用在首爾宣布的兩韓4月峰會。

高有煥進一步指出，在促成北韓與華府會談方面，平壤不會想讓南韓居功；北韓在直接連繫美國前，也不會發出任何聲明。

相較之下，川普則是心癢難熬，很想宣揚這場可能發生的會面，形成鮮明對比。

川普不僅大讚自己成功將孤立的北韓政權拉上談判桌，也堅信北韓是在「尋求非核化」，而金正恩願意「談和」。

但分析家警告說，平壤的沉默不語，賦予他們做出下一步的「最大選擇權」。

威靈頓維多利亞大學（Victoria University ofWellington）國防專家傑克森（Van Jackson）表示：「北韓不想自縛雙手，或許下任何承諾。」

「不管是來自北韓或南韓，我們對於私下傳遞的訊息都應謹慎以對。」（譯者：陳乃瑜/核稿：林治平）107312

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