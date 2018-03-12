前太空中心主任批福五 國研院駁斥

（中央社記者朱則瑋台北12日電）前國家太空中心主任吳作樂在媒體上發表「不忍看福衛五號成為國際笑柄」文章，內容對福五多有批評，國研院逐條回應並表示，面對國家交付的任務一直秉持實事求是態度。

國家實驗研究院國家太空中心前主任吳作樂日前在台灣英文新聞網發表「不忍看福衛五號成為國際太空界的笑柄」文章，內容對於太空中心未使用太空真空艙、移焦影像修正方式、商用價值、台灣太空水準等提出看法及質疑。

國研院今天發布新聞稿指出，吳作樂對於光學真空艙所提建議，太空中心將審慎評估這項設施是否用於支援未來自主衛星研製的可行性。至於衛星影像品質及未來應用，太空中心會依原規劃，由合作單位驗證品質後，才會營運；同時也會已規劃相關加值應用，創造特色。