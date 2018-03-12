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影／中彰榮家「社區照顧關懷據點」　舉辦社區慶生會活動

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/12 21:36
中彰榮家「社區照顧關懷據點」參加社區慶生會活動。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

人口高齡化、少子化問題嚴重，為落實彰化縣長者在地老化和社區福利化，12日上午，中彰榮譽國民之家「社區關懷據點」與彰化市「桃源社區」辦理社區老人3、4月份慶生會，中彰榮家除了由秘書室主任林武德代表出席向壽星賀壽外，並派出專業社工、護理人員等，於慶生會現場實施進康促進講座、血壓量測服務及消防用電安全、消費者保護、榮家可共享資源等多項作為宣導。


▲中彰榮家「社區關懷據點」與彰化市「桃源社區」辦理社區老人慶生會，共同向壽星祝賀，慶生會上也實施血壓量測服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

民意代表如立委黃秀芳、縣議員林世賢、白玉如及多位市民代表、里長等20餘人，也相繼來到慶生活動現場，與現場壽星及社區鄉親百餘人歡度慶生活動。各級民代及居民均對輔導會及中彰榮家「社區關懷據點」及釋出資源與社區民眾搏感情之作為，表示肯定。


▲中彰榮家「社區關懷據點」與彰化市「桃源社區」辦理社區老人慶生會，共同向壽星祝賀，慶生會上也實施血壓量測服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

林武德表示，社區關懷據點的設置，藉由社區志工提供照顧在地長者關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進及轉介服務，也不定期舉辦多項活動，希望能透過各項活動，提供長者一個聚會的空間，讓長者願意走出戶外，閒話家常做運動、樂齡學習動一動，以活絡彼此感情，讓長者有精彩又豐富的銀髮生活。

社區老人會藍會長也表示，中彰榮家是社區ㄟ好厝邊，日後慶生活動會繼續邀請榮家共襄盛舉，希望彼此融合，共同經營這個社區，營造一個在地生活的「好所在」，讓桃源社區老人活得更快樂、更健康。


▲中彰榮家「社區關懷據點」與彰化市「桃源社區」辦理社區老人慶生會，共同向壽星祝賀，慶生會上也實施血壓量測服務。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

彰化縣議員林世賢說將會極力爭取充實社區關懷據點設備，為長者打造一個健康、快樂的老人社區化的照護服務，歡迎長者多到社區關懷據點走走。

關鍵字社區關懷據點中彰榮家桃源社區慶生會樂齡
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