北市啟動頂二層違建專案 強拆兩案

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市建管處啟動「頂二層違建專案」，凡妨害公共安全者依法強拆，今天首先執行寧波西街和南港路兩處頂加既存違建，以每月至少拆除6件為目標，共計將執行307件。

去年底新北市中和區違建公寓大火造成9死，也讓各界再度關切違建問題。台北市長柯文哲當時也指示相關局處，要針對北市頂樓加蓋問題進行通盤檢討；北市建管處也說明，屋頂上加兩層的雙層違建及頂樓加蓋有隔間者，都會是優先拆除對象。

建管處副總工程司洪德豪今晚接受中央社訪問時表示，目前清查涉有影響公安的頂二層違建共計307件，除疏導自拆之外；另一方面則會進行強拆，雙管齊下，由於拆除難度高且人力有限，目前訂定每月以至少拆除6件為目標。