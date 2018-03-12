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彰化郵局新卸任經理交接典禮　王義修推廣公益活動受讚揚

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/12 21:42
▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）
▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

中華郵政公司彰化郵局12日上午10時於彰化郵局九樓禮堂舉行新卸任經理交接典禮，典禮由中華郵政公司副總經理吳元仁主持監交，吳元仁在致詞中對於經理王義修在彰化郵局三年多任內的表現表示讚許，對於新接任職務更能發揮所長，也期勉新任張經理，秉持優良傳統，與員工同甘共苦，打造幸福團隊，共創佳績。


▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

彰化縣長魏明谷代表縣府對彰化郵局在王義修帶領下與縣府配合推展各項關懷弱勢、照顧農民、推展鄉土之美的活動表達謝意，亦期望縣民在新任經理的帶領下能有更優質的服務。


▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

卸任經理王義修在致詞時表示，感謝任內與同仁積極推動各項業務及大力改善外勤同仁工作環境及動線，獲得良好的績效及成果，推廣公益活動及幫助弱勢團體更獲縣府及公益團体的讚揚。


▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

王義修12日榮調台中郵局副理，經理一職由台中郵局副理張耀中接任，王義修歷任台中勞安科長、新營郵局、基隆郵局及嘉義郵局經理，104年調任彰化郵局經理。在彰化郵局任內積極任事績效卓著，且極富溝通協調能力，帶領團隊創造傲人業績並建立優質企業文化，深受長官賞識及員工愛戴。此次再被委以重任，將可借重其歷練續為中華郵政打拼。


▲中華郵政公司彰化郵局舉行新卸任經理交接典禮，交接典禮在莊重。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.12）

新任經理張耀中於民國66年入局服務，歷任台中郵局支局長、企劃行銷科長、彰化郵局副理、南投郵局經理、台中郵局副理等職務，不僅經驗豐富，熟稔各項郵政業務並具管理長才，任內表現優異。張耀中表示，這是全新的挑戰，我會全力以赴，與同仁共同努力，共創幸福團隊並持續優良業績。

關鍵字魏明谷彰化郵局
中彰榮家照顧關懷　舉辦慶生會活動民眾屋頂大聲咆哮　警民合力助就醫

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