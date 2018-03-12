商用健身品牌銷售增 岱宇2月營收創同期新高

岱宇表示，與「飛輪之父」Johnny G 大師共同開發的 SPIRIT 品牌飛輪系列產品規劃將於 3 月中下旬正式亮相，並將進一步導入智能化雲端平台至面向大眾市場的 Xterra 品牌，在各線品牌眾多新品齊發下，預期今年的商用營收占比可推升超過 20%。

展望 2018 年，岱宇表示，將在商用健身器材市場採取更為積極的策略布局，一方面延攬專業商用健身團隊人才，強化 SPIRIT、UFC 品牌商用健身器材、以及中國醫療復健器材之銷售表現，擴大北美、英國、歐洲及亞洲等品牌市占率，另外首次於台北國際體育用品展 (TaiSPO) 亮相的 UFC 綜合格鬥系列新品也頗矚目，目前已有全球 75 個國家代理經銷商前來洽談，有望成為未來營運成長動能。