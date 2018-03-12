影／永續發展創新價值　吳淑芳搶救麥田

嘉義縣鄉村永續發展協會吳淑芳理事長深耕社區10餘年，從在農會的上班族，到引領新住民適應台灣新生活，到創立鄉村永續發展協會，一枝草一點露的精神、一步一腳印的態度，紥紥實實的為新住民朋友解決了許多來台後的困境，也帶領新住民朋友逐次的走出自己的路。

為推動農村的產業得以升級、鄉土文化得以傳承、自然生態得以保育與鄉村環境得以永續發展，吳淑芳成立「鄉村永續發展協會」，讓鄉村成為生產、生態、生活、休閒、養生兼備的好環境。麥田因受天候影響、野鳥搶食形成災害，致小麥的損失慘重，吳淑芳為彌補缺憾，今天發起一場搶救麥田嘉年華活動，在被野鳥搶食後的麥田裡，與到場的英雄好漢們合力創造出永續發展協會的「圖騰」，向野鳥宣戰，並將為野鳥搶食後的麥田創造出更高的價值。

吳淑芳表示，成群的飛鳥飽餐一頓後，一樣的黃澄澄，卻都是空包彈，農民的收成將不符成本，麥農們只能選擇忍痛放棄，只能原地將麥子絞碎，就地當肥料，現在我們可以將小麥經過爆米花處理，再加以包裝後，就能提昇小麥的價值，彌補農民們的損失。

吳淑芳指出，今天有很多人來參加，就是要了解我們要如何跟鳥、跟大自然和平共處，當我們面對小麥遭搶食的問題無法解決的時候，我們可以想辦法讓小麥的價值提昇。