影／民眾屋頂大聲咆哮　警民合力協助強制就醫

家住桃園市的鄧姓男子，由家人陪同至彰化縣溪州鄉一家廟宇要「收驚」，不知何故，精神狀況不穩定，突然跑到一處民宅屋頂上不時大聲呼叫，並不斷將手中物品往下丟棄，家屬擔心可能自傷、或、「傷人」，家屬通報警方協助強制戒護就醫，為保護該男子安全並避免傷及其他路人，警方立即通報消防單位到場協助，並持續安撫該名男子，警方循循善誘對該男子不斷的勸導，員警趁隙將他制伏強制送醫。



▲一名中年男子突然跑到一處民宅屋頂上不時大聲呼叫，員警趁隙將他制伏強制送醫。（圖／警方提供，2018.03.12）

北斗警分局接獲110通報於11日15時左右在溪州鄉溪下路四段52號，有一民眾站立於該處約兩層樓高鐵皮屋頂上，身穿白色內褲長袖襯衫大聲喧鬧，胡言亂語，恐有生命危險，立即通報成功派出所派員前往處理。

當處理員警警員陳志彰到達時，該民眾不時發出怒吼、步伐踉蹌，與警方僵持多時，不聽勸導，情況極為危險，處理員警依其經驗，第一時間立即請求警力支援，警分局勤務指揮中心通報溪州分駐所警員王宏升、吳俊賢前往協助處理。

溪州分駐所警員王宏升、成功派出所警員陳志彰及數名熱心民眾等人冒著生命危險爬上屋頂，將這一名男子制伏上銬並強制送醫。



▲一名中年男子突然跑到一處民宅屋頂上不時大聲呼叫，員警趁隙將他制伏強制送醫。（圖／警方提供，2018.03.12）

警方指出，這一名精神狀況不穩定的鄧姓男子（57歲），係由家屬陪同南下到溪州鄉其妹妹的家裡，由於該男子會經常無故吼叫，又手拿的廟宇的法器，家屬特地帶他南下要去廟裡收驚，一不小心的讓他開溜，上演「起乩」秀。