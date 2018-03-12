第一銀拚整合轉型 今年營運聚焦5大方向

董瑞斌表示，儘管去年獲利受授信個案影響，未能再創新猷，但第一銀行仍有豐碩的營運成果，包括新增柬埔寨暹粒支行後，海外據點增加至 35 處、海外分行放款及獲利 (含 OBU) 占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第 8 年位居國銀首位等。

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀今 (12) 表示，日前召開全球經理人會議，會中第一金控暨銀行董事長董瑞斌表示，今 (2018) 年第一銀將聚焦深化優勢、數位智能服務、海外布局、內控遵法、幸福企業等 5 大經營方針，並穩步朝向區域型、數位型及幸福型金融機構的願景邁進。

展望今年，董瑞斌指出，面對內外在環境的挑戰，第一銀行策略主軸為轉型穩進，將持續內化對跨境、跨部門、跨業務、跨通路間的整合思維，並透過對人力、通路、營運系統的前瞻性轉型規劃，以達成穩進經營的目標。

同時，第一銀行總經理鄭美玲指出，今年一銀將提供以客戶為中心的整合服務，帶動核心業務新戶、新資金及新商品，達成加強集團及大型法金戶往來、增加主力客戶及新戶業務滲透、提升客戶往來資產規模 (AUM) 及提高非利收占比等目標。

而在業務推展開創亮點方面，鄭美玲說，除了持續提升中小企業信保、外幣貸款、樂活貸及定期 (不) 定額基金、保險代銷等核心業務推展動能，並將順應綠色金融、新南向及銀髮商機等經營環境趨勢，推出亮點商品。

此外，因應亞太防制洗錢組織 (APG) 相互評鑑籌備議題，第一銀行目前也安排高階主管報告今年度主軸業務推展策略，以凝聚內部對重點經營方向的共識。