Lalamove調整平台服務 估每月貨量增2成

為達到該目標，Lalamove宣布即日起調整平台服務內容及服務計費方式，創造更好的媒合服務並提升訂單遞送效率。

Lalamove來台甫滿3週年，2018年第1季至目前為止的平台營業額較去年同期成長逾60%。展望2018年，Lalamove的目標是整體營業額成長150%，司機夥伴成長超過100%。

（中央社記者吳家豪台北12日電）亞洲最大物流媒合平台暨香港新創公司Lalamove今天宣布，為達到2018年的成長目標，即日起調整平台服務內容及服務計費方式，預估調整後平台每月整體可運載的貨量將成長20%。

自12日起，Lalamove降低機車服務起始費用至新台幣75元（原為80元）；其次，針對長程運送訂單，調整費用計算方式；第三，取消使用率較低的3.49噸貨車，將服務與資源聚焦於需求較高的車型。

Lalamove表示，在平台實施調整後，每一筆長程運送訂單（7公里以上），司機將能夠獲得比過去增加至少21%的收入；針對短程運送（5公里以內）訂單，費用則不會有大幅度的改變。

Lalamove預估，經調整後，平台每月整體可運載的貨量將成長20%；同時，每筆訂單平均媒合速度將縮短至40秒。

Lalamove台灣區行銷經理蕭詩慧說，Lalamove的使命是解決物流最後一哩路的難題，Lalamove在台灣深耕剛滿3年，需求與業務皆同步成長，顯示Lalamove所解決的問題是大家所需要與重視的。

蕭詩慧強調，透過科技串聯消費者與司機夥伴，Lalamove一直致力於服務品質及效率的提升，希望透過這次的服務調整達成雙贏，能讓更多的台灣消費者與司機夥伴從中受惠。（編輯：楊玫寧）1070312