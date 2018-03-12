MeToo延燒南韓 議員閔丙梪涉性騷擾請辭

（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓國會議員閔丙梪因遭控性騷擾在今天請辭，成為「#我也是」（#MeToo）運動延燒南韓後中箭落馬的最新一人。知名詩人高銀也被控性騷，他的展覽則遭到取消。

法新社報導，南韓執政黨共同民主黨的3屆國會議員閔丙梪（Min Byung-doo）今天提出辭呈，不顧黨內請他再作考慮的要求。他請辭將削弱共同民主黨的國會最大黨地位。

一位要求不具名的女性接受南韓網路媒體Newstapa採訪時聲稱，閔丙梪2008年曾在一間卡拉OK店強吻她，並解開她的褲子。