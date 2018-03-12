MeToo延燒南韓 議員閔丙梪涉性騷擾請辭

（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓國會議員閔丙梪因遭控性騷擾在今天請辭，成為「#我也是」（#MeToo）運動延燒南韓後中箭落馬的最新一人。知名詩人高銀也被控性騷，他的展覽則遭到取消。
法新社報導，南韓執政黨共同民主黨的3屆國會議員閔丙梪（Min Byung-doo）今天提出辭呈，不顧黨內請他再作考慮的要求。他請辭將削弱共同民主黨的國會最大黨地位。
一位要求不具名的女性接受南韓網路媒體Newstapa採訪時聲稱，閔丙梪2008年曾在一間卡拉OK店強吻她，並解開她的褲子。
閔丙梪的辭呈必須得到國會批准才能生效，屆時共同民主黨在國會的席次將減少到120席，僅比保守派反對黨自由韓國黨多4席。6月將補選至少7席議員。
同樣也發生在今天，首爾一間圖書館取消知名詩人高銀（Ko Un）的展覽，高銀經常被提及是角逐諾貝爾文學獎人選，但他近來被控性騷擾女性。
詩人朴真星（Park Jin-sung，音譯）表示，他曾看過高銀撫摸女性，並對這些女性暴露他的下體，但其他文壇人士卻視而不見。
隨著大眾對高銀的怒火越燒越旺，南韓教育部上週表示，幾乎所有高銀作品和他的名字都會從學校教科書中刪除。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070312