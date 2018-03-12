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搶搭米其林順風車　法式餐廳請星級名廚客座

記者金武鳳／台中報導2018/03/12 21:00
▲來自南法的米其林一星名廚michel，連續18年獲得米其林指南肯定（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)
▲來自南法的米其林一星名廚michel，連續18年獲得米其林指南肯定（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

隨著米其林指南將台灣納入評鑑體系，台灣就掀起米其林旋風，話題熱燒。位於台中的BELUGA法式餐廳搶搭順風車，乾脆請來南法米其林一星名廚Michel客座，4天限量供應240客道地南法料理。星級名廚魅力無法擋，消息甫一傳出，訂位已有七成滿了。

來自南法美麗小鎮索緯達爾的星級主廚Michel，自2000年獲評為米其林一星主廚後，連續18年，年年贏得米其林肯定，是南法最資深的星級主廚，多年來，屢屢獲邀到各國客座獻藝，台灣是初次造訪，不過他說，他在南法經營的餐廳，倒是常接待台灣客，早耳聞台灣是個美麗的地方。


▲南法星級名廚客座台灣餐廳，技藝不藏私，公開菜譜，親自傳藝（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

Michel在南法經營餐廳及四星級旅館，在當地是餐飲界名人，因為堅持採用當令、當地食材，且不任意浪費任何食材，贏得綠色米其林主廚美譽。此次應邀客座台中BELUGA餐廳，正好碰上白色情人節，他特別開列在法國普受歡迎的節慶菜單，要讓台灣饕客不必到法國，就能品嚐道地法國美食。

由Michel開列的菜單，包括開胃菜、主菜及甜點，全採用頂級食材，有嫩煎鴨肝、松露及牛排等，儘管全是法國道地料理，食材卻大多是台灣當令的，其中一道海藻奶油多利魚，就是Michel特地為海產豐富的台灣饕客設計的菜單，因為最符合他「當地當令最新鮮」的綠色環保理念。


▲米其林一星主廚michel擅長南法料理，最愛當令當地食材烹調最新鮮美味（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

Michel將駐店4天，自3月14日至17日，每天供應午、晚餐，每餐限量30客。客座時間，除了提供美食，也將指導廚藝，與餐廳廚師團交流。BELUGA總經理表示，Michel不藏私，不但公開每道菜色食譜，也盡力指導團隊烹調技藝，例如在製做鴨醬汁時，就傳授私房訣竅，要他們先將鴨骨煎到焦透，調製醬汁時才會有焦糖風味。

在台中餐飲界，鮮少有星級名廚客座，BELUGA餐廳搶搭米耳林順風車，引起饕客興趣，消息才曝光，就有七成訂桌率，果真是星級名廚是票房保證，魅力無法擋。           

關鍵字beluga法式餐廳米其林beluga松露
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