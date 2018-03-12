臉書Marketplace 三大特點優化交易

Marketplace的第一個特色是會顯示與用戶興趣相關和在用戶所在地的商品，當用戶按下Marketplace按鈕後，就能發布欲銷售的產品，並選擇直接進行銷售或轉發到其他社團。

Facebook發布新聞稿表示，Marketplace目前已在全球64個國家上線，透過瀏覽買賣方公開的個人資料、雙方的共同好友，以及對方加入Facebook的時間長短，用戶可以在Marketplace上更安心地進行交易。

若要尋找特定商品，Marketplace頁面上方的搜尋功能可提供地點、商品類別或價位等篩選條件，讓用戶獲得更精準的搜尋結果；用戶也能選擇瀏覽正在販售的產品，包括家用商品、電子產品或服飾等；內建的定位工具則可協助用戶調整至所在區域的商家，或是自行設定至不同的城市進行商品選購。

Marketplace的第二個特色是能更直接的與賣家進行溝通。在決定購買物品後，用戶可以直接從Marketplace傳送訊息給賣家，表達購買意願並出價，後續便可透過雙方同意的任何方式討論購買細節。然而，在Marketplace上任何支付款項和出貨運送的細節是由買賣雙方自行決定，Facebook不提供相關服務。

Marketplace的第三個特色是透過簡易步驟即可完成商品刊登。只要拍照上傳、簡單描述商品、進行定價，就可以成功將商品上架。上架後的商品會出現在所有搜尋此地區的用戶頁面上，供用戶選購。賣家也可以同時在Marketplace及另一個買賣社團上架商品。（編輯：張良知）1070312