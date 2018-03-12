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美股盤前─2月非農就業降低通膨預期 指數期貨走揚

鉅亨網2018/03/12 21:00
鉅亨網 / NOWnews
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上週五，美國公布 2 月非農就業數據，勞參率攀升，薪資增幅放緩，舒緩了市場對通膨的擔憂，激勵美股大漲；週一 (12) 盤前交易中，指數期貨走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一上午 6 點 42 分，道瓊期指上漲 0.37%，標普 500 期指上漲 0.34%，那斯達克期指上漲 0.58%。

台北時間週一晚間 8 點 50 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.16%，標普 500 期指上漲 0.15%，那斯達克期指上漲 0.35%。

美國 2 月非農就業人口增加 31.3 萬，但平均時薪月增 0.1%、年增 2.6%，有放緩現象，呈現不冷不熱的「金髮女孩經濟」(Goldilock)；外界認為，此一數據將舒緩通膨上升的憂慮，讓聯準會 (Fed) 得以緩慢升息。

美國總統川普的鐵鋁關稅計畫，加拿大、墨西哥皆被列入豁免名單，貿易戰的緊張情勢隨之趨緩；此外，川普同意與北韓領導人金正恩會面，也讓核武緊張情勢降溫。

歐洲股市方面，德國 DAX 指數上漲 0.79%，法國 CAC 40 指數上漲 0.31%，英國 FTSE 指數 0.03%，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.68%。

大宗商品方面，黃金期貨下跌 0.54%，至每盎司 1,316.90 美元；原油期貨價格下跌 0.45%，至每桶 61.76 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.03%，至 90.08。

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