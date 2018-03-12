今日廣場》蔡光榮／法律是服務人民　不是用來逼死百姓

對一位戮力從公達 29 年的基層員警，在住院治療期間，仍不忘公務職責，抱病返回崗位辦理公務，善盡職責，本應嘉獎，唯台南市政府人事處還在作違背人性尊嚴的法律條文字字珠璣解釋，殊不知此時此刻，人事處官員的作為是在扼殺多少基層員警的向心力與辛勞付出。執法者當知情理法的感受，雖然合情合理未必 100% 合法，但是總是先有情理再論法，但若是一切依法，我估計 100% 不合情不合理。何況法令立法初衷不僅盡是保證完美無缺，尚且還有不合時宜的法令在執行，對人民豈有公平正義可言。在其未能適時提升補漏作調整修正之前，也可以有很多因應環境變遷的權宜措施和考量，執法者豈能對一位盡忠職守和奉公守法29年公務職責而積勞成疾的孝警，作出如此冷漠無情的解釋思維，因公死亡和病故死亡，難道都沒有模糊空間嗎？

法令縱有不合時宜之處，但它終究是人訂的，解釋條文與認知其立法原意，也應該要從人性尊嚴的角度去看待，當然任何法令規章皆可因時空背景改變，而必須要與時俱進更新之。但是在這之前，一直沉陷法律條文之咬文嚼字 和官僚僵化思維中，就會抹煞了受傷殘死亡者撫恤的基本人性尊嚴。難怪台南市警局黃宗仁局長會能如此霸氣，而能將心比心照顧孝警張展坤的不幸往生應得之撫恤認知，真是一位有擔當而令人敬佩的好局長，台灣需要更多像黃局長的好公務員好首長。

只因為他在請假治療未癒亡故，就認定他未在職執行勤務病故，他的直屬上司黃局長都願意以烏紗帽保證他從醫院出來又回到崗位盡職辦理公務，這不是在執行任務的最佳說明，人事處為何要如此迂腐，不順勢依法作更寛大的權宜解釋。我們因而受到一位敢負起責任，保全下屬的權益的局長感動，更何況當值49歲壯年而盡職盡責往生的孝警張展坤先生一個臨終的肯定。他地下有知，也會對人事處的作為感到遺恨，更覺得愧對黃局長的愛護，如此如何瞑目於九泉。

孝警張展坤像一朵花落的凋零，他的直屬長官局長黃宗仁深知自己要珍惜一個共事結緣的溫馨，無任何主從關係的前台北縣長周錫瑋也呼籲大家給予孝警一次擦肩的送暖，台南市人事處，你們就不能有一個回眸的眷顧付出嗎？奉勸台南市李代理市長，請你善用你的職權，告訴人事處官員，今天你怎樣對待別人，明日別人就怎樣對待你，這是不朽的黃金定律。我也想要告訴人事處官員，勇於縮小自己的想法，才可以獲得廣濶的認同，這是白金法則，請深思珍惜為盡忠職守的孝警作最後且最值得的承擔和付出，定能獲得更多的掌聲，這就是一己為人，眾人為天之處事待人原則。

最後再次為孝警張展坤英逝惋惜更為黃宗仁局長的有為有守，眷顧部屬賀彩，也認同周錫瑋縣長第一時間雪中送炭的呼籲，法律是用來服務人民，不是用來逼死百姓。

●作者：蔡光榮／長榮大學講座教授、成功大學兼任教授

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