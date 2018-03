永豐金將設永續誠信委員會　砸15億投資IT衝數位金融

永豐金控12日舉行法說會,總經理朱士廷表示,在去(2017)年獲利穩定成長後,今年將朝「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」3大面向執行,其中將以「監督管理」來強化公司治理,在「策略領導」面將擴大 IT 基礎投資,並發展數位金融,另結合子公司資源提供全方位的解決方案,以提升客戶滿意度。

永豐金也將強化第3道防線,落實風險導向內部稽核制度,永豐銀行將進行各項內部建置與準備,適時向金管會申請實施風險導向的內部稽核制度,以聚焦重要風險,加強查核深度,未來也將持續子孫公司的清理、整併工作,金控集團公司家數在2017上半年為37家,目前子孫公司已降至31家,未來將持續檢討,裁撤不必要的子孫公司,以提升資訊透明度及管理效度。

此外,永豐金今年也將著重在擴大 IT 基礎投資、發展數位金融兩大方向,今年 IT 資本支出預計15億元,較去年增加近8成,其中基礎建設投資約占52%、數位金融軟體投資約占40%,目前已完成「數位發展 IT 基礎建設藍圖」,未來將在此藍圖基礎下,確保永豐的IT建設能支持金融創新、業務發展與人才培育,並兼容前瞻性的風控考量。

永豐金亦將配合政府「金融科技創新及監理沙盒法案」,持續發展外部策略合作,創新商業模式,並全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品,全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品,深入 AI 機器學習的金融應用及增強資安防護,建立安全穩健的數位服務,建立客戶整體貢獻的思維,提升客戶忠誠度、黏著度及滿意度,進而增加獲利並強化綜效。

在法金方面,朱士廷表示,將依其企業生命周期的不同階段,提供不同的金融服務,從企業初期的創投資金扶持、證券承銷的輔導上市、至銀行的金流及融資服務等,期能藉由金控的整體財務規畫服務,加強金控與法金客戶的緊密聯繫,建構綿密的法金服務網絡。

另為持續發展數位金融找尋新利基,塑造以風險管理為導向的企業文化,加速海外業務戰力擴充等目標,永豐金今年計畫徵才1400人,其中永豐銀行鎖定電子金融、資訊、大數據、風險管理、海外業務等5類人才,預計今年招募20至30位 MA,培訓期間月薪60K起跳,加計年終獎金後上看百萬年薪。