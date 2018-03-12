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財經

永豐金將設永續誠信委員會　砸15億投資IT衝數位金融

記者顏真真／台北報導2018/03/12 23:11
▲永豐金控總經理朱士廷。（圖／記者顏真真攝）
▲永豐金控總經理朱士廷。（圖／記者顏真真攝）

永豐金控12日舉行法說會，總經理朱士廷表示，在去（2017）年獲利穩定成長後，今年將朝「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」3大面向執行，其中將以「監督管理」來強化公司治理，在「策略領導」面將擴大 IT 基礎投資，並發展數位金融，另結合子公司資源提供全方位的解決方案，以提升客戶滿意度。

朱士廷指出，在監督管理方面，2017年經過資誠外部顧問全面體檢後，有5大行動方案持續展開，已於2月董事會通過4大守則，包括企業社會責任守則、誠信經營守則、公司治理守則、道德行為準則，並預計於今年4月設立「誠信經營委員會」及「永續發展委員會」，以實際行動展現提升公司治理、永續經營的決心。

永豐金也將強化第3道防線，落實風險導向內部稽核制度，永豐銀行將進行各項內部建置與準備，適時向金管會申請實施風險導向的內部稽核制度，以聚焦重要風險，加強查核深度，未來也將持續子孫公司的清理、整併工作，金控集團公司家數在2017上半年為37家，目前子孫公司已降至31家，未來將持續檢討，裁撤不必要的子孫公司，以提升資訊透明度及管理效度。

此外，永豐金今年也將著重在擴大 IT 基礎投資、發展數位金融兩大方向，今年 IT 資本支出預計15億元，較去年增加近8成，其中基礎建設投資約占52%、數位金融軟體投資約占40%，目前已完成「數位發展 IT 基礎建設藍圖」，未來將在此藍圖基礎下，確保永豐的IT建設能支持金融創新、業務發展與人才培育，並兼容前瞻性的風控考量。

永豐金亦將配合政府「金融科技創新及監理沙盒法案」，持續發展外部策略合作，創新商業模式，並全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品，全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品，深入 AI 機器學習的金融應用及增強資安防護，建立安全穩健的數位服務，建立客戶整體貢獻的思維，提升客戶忠誠度、黏著度及滿意度，進而增加獲利並強化綜效。

在法金方面，朱士廷表示，將依其企業生命周期的不同階段，提供不同的金融服務，從企業初期的創投資金扶持、證券承銷的輔導上市、至銀行的金流及融資服務等，期能藉由金控的整體財務規畫服務，加強金控與法金客戶的緊密聯繫，建構綿密的法金服務網絡。

另為持續發展數位金融找尋新利基，塑造以風險管理為導向的企業文化，加速海外業務戰力擴充等目標，永豐金今年計畫徵才1400人，其中永豐銀行鎖定電子金融、資訊、大數據、風險管理、海外業務等5類人才，預計今年招募20至30位 MA，培訓期間月薪60K起跳，加計年終獎金後上看百萬年薪。

關鍵字永豐金永豐銀朱士廷數位金融it公司治理
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