加強監管沒在怕 比特幣漲逾8%逼近1萬美元

雖然美國、日本皆有意加強監管力道，但比特幣投資人的擔憂情緒，似乎沒維持太久，週一比特幣價格上漲逾 8%，朝重返 1 萬美元大關之路邁進。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一上午 8 點 12 分，比特幣自週日低點 (8,462 美元) 回升，來到 9,793.70 美元，漲幅達 8.46%。

Bitfinex 交易平台數據顯示，市值第 2 的以太幣，價格上漲 4.00%，至 734.56 美元；市值第 3 的瑞波幣，價格上漲 2.31%，至 0.82170 美元；萊特幣上漲 1.37%，至 189.60 美元。