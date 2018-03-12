寶成2月營收年增12% 子公司貢獻大

（中央社記者潘智義台北12日電）製鞋大廠寶成工業公司今天公布2月自結合併營收為新台幣204.27億元，較去年同期增加12.4%。累計今年1至2月自結合併營收為421.92億元，較去年同期略增0.3%，主因重要子公司裕元工業業績成長。

寶成工業統計，持股49.99%重要子公司裕元工業2月自結營收為6.91億美元(約新台幣203.49億元)，較去年同期增加18.1%。累計今年1至2月裕元工業自結營收為14.32億美元（新台幣419.23億元），則較去年同期增加7.0%。

另外，由裕元工業的零售事業獨立分拆，在香港上市的寶勝國際(控股)有限公司，受惠於春節假期買氣增強，2月自結營收為人民幣19.21億元（新台幣88.81億元），較去年同期增加70.0%。