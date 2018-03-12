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中央社

寶成2月營收年增12% 子公司貢獻大

中央社2018/03/12 21:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）製鞋大廠寶成工業公司今天公布2月自結合併營收為新台幣204.27億元，較去年同期增加12.4%。累計今年1至2月自結合併營收為421.92億元，較去年同期略增0.3%，主因重要子公司裕元工業業績成長。

寶成工業統計，持股49.99%重要子公司裕元工業2月自結營收為6.91億美元(約新台幣203.49億元)，較去年同期增加18.1%。累計今年1至2月裕元工業自結營收為14.32億美元（新台幣419.23億元），則較去年同期增加7.0%。

另外，由裕元工業的零售事業獨立分拆，在香港上市的寶勝國際(控股)有限公司，受惠於春節假期買氣增強，2月自結營收為人民幣19.21億元（新台幣88.81億元），較去年同期增加70.0%。

寶勝國際統計，今年1月至2月自結營收為人民幣35.38億元（新台幣163.56億元），則較去年同期增加16.0%。

寶成為百分之百認列寶勝獲利，1月董事會已通過，將支付現金港幣109億元（約新台幣410億元），買進轉投資寶勝國際控股公司所有股權。

寶勝為寶成集團在中國大陸的通路，是寶成獲利的動能，待寶成百分百持有寶勝國際公司股權後，將全面主導經營，讓上游的製造與下游行銷通路垂直整合。

寶成11日公告，在香港股市掛牌的寶勝國際預計於4月9日舉行法院會議及股東特別大會。因此，如果順利，寶成取得寶勝國際百分之百股權，最快5月底前即可成真。（編輯：林沂鋒）1070312

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