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田徑／重返幸運地　短跑甜姐兒廖晏均兩破最佳

記者鍾東穎／新北報導2018/03/12 21:38
▲短跑甜姐兒「均均」廖晏均（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.12）
▲短跑甜姐兒「均均」廖晏均（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.12）

去年因學籍問題錯過台北世大運而以淚洗面的短跑甜姐兒「均均」廖晏均今年重新振作，今(12)日出戰新北全國青年盃女子100公尺決賽以11.64 秒改寫大會紀錄奪冠，並打破個人最佳，擠身歷年排名第7傑，直呼板橋第一運動場是「幸運地」。

廖晏均說，「最近換跑法，想嘗試各種跑法，沒想到會突破，本來只是想多參賽學習經驗，能破紀錄很開心，很喜歡這個場地。」不過嚴格的她並不滿意，「起跑的時候跌了一下，需要加強，很多地方都還不足。」


▲新北全國青年盃女子100公尺決賽，廖晏均(左3)飆出11.64 秒改寫大會紀錄奪冠。（圖／照片來源新北市田徑委員會）

廖晏均2周前參加台北市春季全國田徑賽飆出個人最佳11.67秒，登上歷年第8傑，更重要的是，達到今年雅加達亞運的參賽資格。她透露僅在去年5月有參加小型的泰國公開賽，所以亞運將是她首次正式的國際賽。

成績不俗的廖晏均其實短跑之路一直不順遂，多次與中華隊擦身而過，去年高中畢業後也順利考上國立體大運動保健系，但是入取後她卻毅然決然休學1年，因為「想看看自己極限在哪裡。」

廖晏均原本打算今年春季賽結束就退休，但沒想到達到亞運參賽標準，她表示自己的個性使然，所以順其自然，跟著自己的想法而走，「如果今年亞運跑出不錯成績，可能就會繼續練下去，未來還的事現在還不會下決定。」


▲新北全國青年盃女子100公尺決賽（圖／照片來源新北市田徑委員會）

關鍵字新北全國青年盃短跑甜姐兒廖晏均均均女子100公尺亞運
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