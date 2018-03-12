一銀今年拚轉型整合　董瑞斌盼5路並進再創獲利新高

第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌表示，雖然2017年獲利受授信個案影響，而未能再創新猷，但2018年第一銀行已訂出「轉型穩進、攜手第e」的策略主軸，不僅將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並將透過對「人力、通路、營運」系統」的前瞻性轉型規畫，以達成「穩進經營」，也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。
董瑞斌是在第一銀行2018年全球經理人會議上做上述的表示。他指出，儘管2017年獲利受授信個案影響而未能再創新猷，但第一銀行仍達成許多經營成果，包括海外據點數增加至35處（新增柬埔寨暹粒支行）、海外分行放款及獲利（含OBU）占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第8年位居國銀首位等。
面對2018年內外在環境的挑戰，董瑞斌強調，第一銀行策略主軸為「轉型穩進、攜手第e」，期勉經理人實踐開創亮點深化優勢、數位領航智能服務、全球串連在地經營、落實內控遵法至上、共創卓越幸福企業等5大經營方針，並透過群策群力，讓第一銀行獲利將能再創佳績，穩步朝向區域型、數位型及幸福型金融機構邁進。
第一銀行總經理鄭美玲也指出，第一銀行將全面落實 AO 制度，提供「以客戶為中心」的整合服務，同時帶動核心業務新戶、新資金及新商品（業務），達成加強集團及大型法金戶往來、增加主力客戶及新戶業務滲透、提升客戶往來資產規模（AUM）及提高非利收占比等目標。
在業務推展開創亮點方面，第一銀行除持續提升中小企業信保、外幣貸款、樂活貸及定期（不）定額基金、保險代銷等核心業務推展動能，並將順應綠色金融、新南向及銀髮商機等經營環境趨勢，推出亮點商品（業務）。鄭美玲也要求經理人貫徹內控及落實法遵，並宣達總行已將策略方向與各單位考核緊密連結，期望共同達成今年度的各項經營目標。