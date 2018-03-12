一銀今年拚轉型整合　董瑞斌盼5路並進再創獲利新高

第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌表示，雖然2017年獲利受授信個案影響，而未能再創新猷，但2018年第一銀行已訂出「轉型穩進、攜手第e」的策略主軸，不僅將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並將透過對「人力、通路、營運」系統」的前瞻性轉型規畫，以達成「穩進經營」，也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。

董瑞斌是在第一銀行2018年全球經理人會議上做上述的表示。他指出，儘管2017年獲利受授信個案影響而未能再創新猷，但第一銀行仍達成許多經營成果，包括海外據點數增加至35處（新增柬埔寨暹粒支行）、海外分行放款及獲利（含OBU）占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第8年位居國銀首位等。