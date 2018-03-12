NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈大學生床戰太大聲　慘叫5分鐘停止台北2坪雅房像坐牢　香港人卻說…跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

一銀今年拚轉型整合　董瑞斌盼5路並進再創獲利新高

記者顏真真／台北報導2018/03/12 23:18
▲第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌指出，第一銀行2018年經營策略主軸為「轉型穩進‧攜手第e」，希望經理人能實踐5大經營方針，讓銀行獲利能再創新高，並朝區域型、數位型及幸福型金融機構的願景邁進。（圖／第一銀行提供）
▲第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌指出，第一銀行2018年經營策略主軸為「轉型穩進‧攜手第e」，希望經理人能實踐5大經營方針，讓銀行獲利能再創新高，並朝區域型、數位型及幸福型金融機構的願景邁進。（圖／第一銀行提供）

第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌表示，雖然2017年獲利受授信個案影響，而未能再創新猷，但2018年第一銀行已訂出「轉型穩進、攜手第e」的策略主軸，不僅將持續內化對「跨境、跨部門、跨業務、跨通路」間的「整合」思維，並將透過對「人力、通路、營運」系統」的前瞻性轉型規畫，以達成「穩進經營」，也將持續掌握數位金融趨勢，以提供客戶更為即時、精準、智慧化的服務為目標。

董瑞斌是在第一銀行2018年全球經理人會議上做上述的表示。他指出，儘管2017年獲利受授信個案影響而未能再創新猷，但第一銀行仍達成許多經營成果，包括海外據點數增加至35處（新增柬埔寨暹粒支行）、海外分行放款及獲利（含OBU）占全行比重穩定提升、金融商品淨收益創歷史新高、中小企業放款市占連續第8年位居國銀首位等。

面對2018年內外在環境的挑戰，董瑞斌強調，第一銀行策略主軸為「轉型穩進、攜手第e」，期勉經理人實踐開創亮點深化優勢、數位領航智能服務、全球串連在地經營、落實內控遵法至上、共創卓越幸福企業等5大經營方針，並透過群策群力，讓第一銀行獲利將能再創佳績，穩步朝向區域型、數位型及幸福型金融機構邁進。

第一銀行總經理鄭美玲也指出，第一銀行將全面落實 AO 制度，提供「以客戶為中心」的整合服務，同時帶動核心業務新戶、新資金及新商品（業務），達成加強集團及大型法金戶往來、增加主力客戶及新戶業務滲透、提升客戶往來資產規模（AUM）及提高非利收占比等目標。

在業務推展開創亮點方面，第一銀行除持續提升中小企業信保、外幣貸款、樂活貸及定期（不）定額基金、保險代銷等核心業務推展動能，並將順應綠色金融、新南向及銀髮商機等經營環境趨勢，推出亮點商品（業務）。鄭美玲也要求經理人貫徹內控及落實法遵，並宣達總行已將策略方向與各單位考核緊密連結，期望共同達成今年度的各項經營目標。

關鍵字第一金控第一銀行數位金融金融機構轉型放款
永豐金衝數位金融　15億投資IT

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan