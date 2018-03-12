吸引科技業IPO 新加坡交易所擬鬆綁規則

彭博引述消息人士報導，新加坡交易所現在想取消原本計畫對雙重股權制公司掛牌設下的規定，例如市值須達5億新加坡幣（約新台幣110億元）門檻和只能在主板交易。

採雙重股權制的公司，股票分兩種層級：一股一票的普通股和擁有較多投票權的股票。科技企業創辦人偏好這種股權結構，因為這讓公司上市後新股東的影響力受限，創辦人繼續享有控制權。

（中央社新加坡12日綜合外電報導）新加坡交易所正加緊努力吸引科技企業前來募資，繼2017年提議允許雙重股權制公司上市，知情人士透露，新交所還準備放寬這類股權結構企業的部分掛牌限制。

藉由放寬雙重股權制公司首次公開募股（IPO）的限制，新加坡交易所希望更能與美國的交易所競爭。近年來中國科技企業紛紛前往美國掛牌，根據彭博統計，這類企業合計市值規模達到約7850億美元（約新台幣23兆元）。

中國大陸也加入爭取更多科技企業掛牌募股的競爭行列，香港交易所也宣傳將允許雙重股權制公司掛牌。

知情人士還說，新加坡交易所計畫放寬所謂落日條款。這種條款規定，雙重股權企業在上市一段時間之後，股權結構自動轉為一股一票的傳統結構。新交所主管認為，他們可以放寬規則，讓市場力量決定企業是否和何時應採取投票權不平等的股權結構。

根據機構投資人委員會（Council ofInstitutional Investors）統計，2017年在美國IPO的企業近1/5採雙重股權制，包括快閃訊息媒體SnapChat的母公司Snap Inc.和法國媒體電信集團Altice的美國分公司Altice USA，他們也是美國去年最大兩起IPO案。

新加坡交易所早在2017年2月便公布雙重股權制公司掛牌初訂規則，以諮詢民眾意見，至今規則尚未生效。新交所預計本月公告新的規則提案。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070312