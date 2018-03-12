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中央社

陳鴻斌改判案 受命法官：本案非性騷擾

中央社2018/03/12 21:50
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北12日電）前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動改判案持續延燒，本案受命法官陳志祥今天上廣播節目說，閱讀相關資料，認為本案不是性騷擾，沒有利用職權性騷擾，不須剝奪陳的法官身分。

陳志祥今天上資深媒體人周玉蔻的廣播節目「蔻蔻早餐」，談論陳鴻斌案。

節目一開始周玉蔻便質疑，這樣的改判結果，難道是要鼓勵法官性騷擾，還是有官官相護的情形發生。

陳志祥說，法官不一定很聰明，但法官一定不會是笨蛋，「如果我們維持原判決，社會會給我們很多掌聲，說我們不會官官相護、懂得自律；但在看了相關資料發現，原判決認定有問題，重新審理後認為這不是性騷擾」。

陳志祥表示，原判決認定陳鴻斌利用法官職權涉嫌性騷擾有8件犯罪事實，但再審後發現其中5件不成立；憲法有比例原則、刑法有罪刑相當原則，犯輕錯給予輕度懲罰，犯重罪給予重度懲罰，法官逾越分寸當然要受處罰，但陳鴻斌並非利用職權、非性騷擾；陳鴻斌可能是要試圖發展婚外情，但並未成功。

而這3件被認定的犯罪事實包括，陳鴻斌約女性助理到政治大學河堤邊手牽手散步約半小時，之後兩人進入汽車後座聊天時，陳鴻斌要女助理閉上眼睛，在未經女助理的同意下親吻她的左嘴角；女助理睜眼說「這是只有男朋友才可以對我做的」，陳鴻斌就中止行為，並說「那我誤會了」，隨即開車載助理回家。

另一件是，陳鴻斌知道女助理跟別人出遊，便說「如果有那種事情讓我知道，我絕對不會原諒妳」；女助理答「就是不要跟有婦之夫搞婚外情」；陳鴻斌回「對啊，對啊」。

還有一件是，陳鴻斌邀女助理至他的新辦公室，要討論物品如何擺設；女助理認為該話題與公務無關，要離開辦公室；陳鴻斌認為對話尚未結束，便起身將辦公室門扶住，阻止女助理離去，但在女助理大聲表示要離去時，陳鴻斌隨即中止行為。

這起案件源於，前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。

這個改判案延燒出來的後續效應包括，本案陪席法官之一的台灣高等法院刑事庭長謝靜慧，對於最後判決結果，「認為自己能力不夠」，在判決出爐當天遞交辭任書，辭去職務法庭法官。

而本案的審判長是林文舟，另兩名陪席法官為郭瑞祥、陳添喜。（編輯：張銘坤）1070312

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