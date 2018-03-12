香港國際影視展行前暖身 劇組演員造勢

今天出席記者會的電影劇組包含「引爆點」、「范保德」、「生生」；電視劇組部分，有緯來的「天使薇薇」、三立的「姊的時代」及磐石數位的「紡綞蟲的記憶」；演員部分，包含鍾瑤、黃仲崑、是元介、唐振剛、古斌等人皆出席活動造勢。

（中央社記者江佩凌台北12日電）「2018年香港國際影視展」即將登場，今年台灣有近60家影視業者參與，今天多組電影及電視界人士在台北出席行前記者會，為台灣影視作品提前暖身造勢。

入選今年荷蘭鹿特丹國際影展的「范保德」，故事主要探討父子關係，以資深演員黃仲崑擔任主角展開劇情，卡司還包含莊凱勛、黃健瑋、龍劭華等實力派演員，導演蕭雅全表示，電影準備了5年才完成，更力讚黃仲崑的演技，想趕快介紹給大家。

預計今夏上映的電影「引爆點」，除了之前在金馬創投獲肯定，更奪得106年優良電影劇本獎，主要演員有吳慷仁、姚以緹、尹馨等人，導演莊景燊說，「引爆點」融入很多發生在周遭但似乎無能為力的議題，希望透過這部電影呈現，引爆可能性。

台日合作愛情輕喜劇「紡綞蟲的記憶」，結合多項互動功能APP的作品，導演王公誠表示，在新媒體時代，觀眾對追劇的要求越來越高，觀劇載體越來越多元，而為了展現最佳的觀賞細緻度，捨棄現場收音，力求精緻的氛圍呈現。

週五華劇「姊的時代」深受年輕女性族群喜愛，最新一集收視又再創下新高，女主角鍾瑤為戲中的角色投入許多時間揣摩，希望把女性獨立精神的觀點帶給觀眾，鍾瑤說：「『姊的時代』有很多正面的思考能量想帶給觀眾，為了傳遞這樣的精神，我也不害怕被大家檢視真實生活。」

接續在影視展會後，香港國際電影節將於3月19日至4月5日於香港登場，台灣電影共有7部作品入選影展，其中新銳導演陳鈺杰的「盛情款待」及黃榮昇的「小美」雙響炮打頭陣，擔任影展開幕片單元。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070312