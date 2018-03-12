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華研去年純益與EPS雙寫新猷 每股賺6.81元 擬

鉅亨網2018/03/12 21:53
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華研音樂 (8446-TW) 董事會今 (12) 日通過去年財報，全年合併營收 15.53 億元，雖較 2016 年衰退，但受到人民幣匯率回升影響，業外匯損減少，加上持有不動產租金增值利益，稅後純益達 3.2 億元，每股純益 6.81 元，雙雙寫下歷史新高，董事會並決議擬配發現金股利每股 5 元、股票股利 0.5 元與資本公積股票 1 元，共發放股利 6.5 元。

華研去年合併營收 15.53 億元，年減 4.95%，毛利率 41.75%，年減 1.62 個百分點，營益率 19.08%，年減 0.6 個百分點；稅後純益 3.2 億元，年增 14.04%，每股稅後純益 6.81 元，年增 3.65%。

華研去年第 4 季合併營收 4.89 億元，季增 18.51%，年減 18.46%，毛利率 40.57%，季增 0.55 個百分點，年減 2.55 個百分點，營益率 18.52%，季增 0.28 個百分點，年增 0.79 個百分點；單季稅後純益 1.24 億元，季增 56.63%，年增 46.67%，每股稅後純益 2.63 元。

展望後市，華研日前已與杭州網易雲音樂簽署策略合作協議，雙方將就華語音樂的宣傳推廣、原創音樂人的扶植培養等展開深度合作，華研表示，網易雲音樂擁有超過 4 億用戶、數萬名原創音樂人，為中國第二大音樂娛樂平台，有助增進公司音樂推廣與原創內容的開發。

華研董事會也於今日通過決議配發現金股利每股 5 元、股票股利 0.5 元與資本公積股票 1 元，合計 6.5 元，配股與配息持續改寫歷史新高。
 

華研音樂日 K 線圖

 

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