美徵鋼鋁關稅爭端升溫 歐盟放話不畏惡霸

（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國總統川普宣布課徵鋼鋁關稅後，歐洲聯盟反彈，爭端升溫。歐盟首席貿易官員今天表示，歐洲會挺身面對貿易保護主義者的恫嚇。
法新社報導，歐盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）在布魯塞爾一場研討會上表示：「有些地方的人把全球化帶來的痛歸咎於貿易，或把貿易當代罪羔羊，不然就是以為可以躲在高牆和邊界後生活。」
馬姆斯壯說：「我們近來看到貿易是如何被當作武器，用來威脅、恐嚇我們。但我們並不害怕，我們會挺身面對惡霸。」
川普在這場洶湧貿易爭端中，特別將矛頭對準歐洲，揚言歐盟若不撤下對美國產品的壁壘，他就要向德國汽車課稅。
川普宣布對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，不僅刺痛歐盟和其他主要貿易夥伴，也使盟國和華盛頓內部許多人士深感震驚。但川普政府表示將考慮破例，也已豁免墨西哥與加拿大。
馬姆斯壯10日才與美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）在布魯塞爾舉行協商，望能化解雙方爭執並避免全面貿易戰爆發，可惜會談無疾而終。
路透社報導，歐盟執委會一名發言人在例行記者會表示，美國與歐盟當局目前尚無會談計畫，預計本週內將有各層級的聯絡，但聯絡的形式未定。（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070312