NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大學生床戰太大聲　慘叫5分鐘停止台北2坪雅房像坐牢　香港人卻說…跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

美徵鋼鋁關稅爭端升溫 歐盟放話不畏惡霸

中央社2018/03/12 22:05
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國總統川普宣布課徵鋼鋁關稅後，歐洲聯盟反彈，爭端升溫。歐盟首席貿易官員今天表示，歐洲會挺身面對貿易保護主義者的恫嚇。

法新社報導，歐盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）在布魯塞爾一場研討會上表示：「有些地方的人把全球化帶來的痛歸咎於貿易，或把貿易當代罪羔羊，不然就是以為可以躲在高牆和邊界後生活。」

馬姆斯壯說：「我們近來看到貿易是如何被當作武器，用來威脅、恐嚇我們。但我們並不害怕，我們會挺身面對惡霸。」

川普在這場洶湧貿易爭端中，特別將矛頭對準歐洲，揚言歐盟若不撤下對美國產品的壁壘，他就要向德國汽車課稅。

川普宣布對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，不僅刺痛歐盟和其他主要貿易夥伴，也使盟國和華盛頓內部許多人士深感震驚。但川普政府表示將考慮破例，也已豁免墨西哥與加拿大。

馬姆斯壯10日才與美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）在布魯塞爾舉行協商，望能化解雙方爭執並避免全面貿易戰爆發，可惜會談無疾而終。

路透社報導，歐盟執委會一名發言人在例行記者會表示，美國與歐盟當局目前尚無會談計畫，預計本週內將有各層級的聯絡，但聯絡的形式未定。（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070312

AIT：即使喜愛一位總統 ...今彩539第107061期...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan