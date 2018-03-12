美徵鋼鋁關稅爭端升溫 歐盟放話不畏惡霸

（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國總統川普宣布課徵鋼鋁關稅後，歐洲聯盟反彈，爭端升溫。歐盟首席貿易官員今天表示，歐洲會挺身面對貿易保護主義者的恫嚇。

法新社報導，歐盟（EU）貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）在布魯塞爾一場研討會上表示：「有些地方的人把全球化帶來的痛歸咎於貿易，或把貿易當代罪羔羊，不然就是以為可以躲在高牆和邊界後生活。」

馬姆斯壯說：「我們近來看到貿易是如何被當作武器，用來威脅、恐嚇我們。但我們並不害怕，我們會挺身面對惡霸。」