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中央社

森友學園波瀾再起 安倍陷政治風暴

中央社2018/03/12 22:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京12日專電）直指日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠疑涉入的森友學園購地案，歷經一年又出現新爭議，儘管目前只有國稅廳長為此下台，但在野黨想升高到內閣總辭，安倍晉三再陷政治風暴。

森友學園2016年6月曾以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當作新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，日本朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省有關決定出售土地的文件疑遭改寫，再度引發關注。民間團體隔天到財務省週邊遊行抗議，參與陳抗的人說，政府的騙局再度被察覺，篡改文件可說是財務省整體的犯罪行為。

3月4日，安倍晉三抽空到東京代代木公園慢跑，一邊賞著早開的櫻花，一邊跟熱情民眾合照。

3月5日及6日，在野黨議員在國會要求財務省說明，但財務省拿不出爭議文件正本，引發在野黨強烈反彈，連自民黨幹事長二階俊博都說，無法理解為何拿不出來。

文件改寫爭議造成國會空轉，為了不延誤年度預算案及相關法案審查，甚至讓安倍內閣支持度下滑，執政的自民黨與公明黨開始產生危機感。

自民黨與公明黨的幹事長及國會對策委員長7日會談，要求財務省最遲8日要提出調查結果報告，希望這起文件改寫爭議能儘快落幕。

財務省8日向國會提出爭議文件影本，但內容跟過去公開的文件內容並無二致，且僅說明仍在持續調查中，在野黨不滿，認為有說跟沒說一樣，不少議員缺席抗議參議院的預算委員會審查。

事態發展到9日，國稅廳長佐川宣壽突然請辭獲准。他是森友學園購地案簽約時的財務省理財局長，2017年曾在國會備詢時說，出售土地的手續完全沒問題，相關交涉紀錄也已銷毀，受到在野議員批判。

佐川宣壽的請辭為安倍政權投下變數，也讓副首相兼財務大臣麻生太郎親上火線召開記者會，面對是否請辭的提問，但麻生太郎表明無意請辭。

這起爭議在10日出現重大轉折，傳出財務省將承認確有改寫文件；從2日此事被報導，只過了8天。

財務省今天向國會報告確有改寫文件，包括把原本記錄與森友學園事前有協商價格、得到理財局長認可辦理，及安倍昭惠2014年4月訪視森友學園演講等內容，全部刪除。

改寫爭議明朗化後，安倍晉三下午為此出面致歉，並希望麻生太郎負責調查釐清全貌。

日本放送協會（NHK）晚間公布民調，安倍內閣支持率比上個月下滑2個百分點，來到44%；不支持率則上升4個百分點，為38%。

對財務省面對文件遭改寫爭議的應對，45%受訪者完全無法信服、29%受訪者不太能信服；非常信服跟某種程度信服合計只有16%。

產經新聞跟富士新聞網聯合民調也顯示，安倍內閣支持率為45%，比上個月下滑6個百分點；不支持率為43.8%，上升4.8個百分點。

在文件改寫爭議上，有17.9%受訪者認為，麻生太郎應該立刻請辭；53.1%受訪者認為，如果文件改寫是真的，麻生太郎就該請辭。

森友學園購地案去年首次引發爭議後，讓安倍晉三所率領的自民黨輸掉東京都議員選舉，後來因成功因應北韓情勢，順利贏得眾議院大選。

但這一次文件改寫爭議確有其事，抗議民眾晚間到國會前要求內閣總辭，目前只有國稅廳長去職也難讓在野黨收手，安倍晉三面對支持率開始下滑及內閣總辭聲浪，會不會提升負責層級？能否安度這一次的政治風暴？都備受關注。（編輯：高照芬）1070312

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