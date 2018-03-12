習近平修憲延任 中國政改期待破滅

人大會議昨天在歷史性表決通過廢除國家主席任期限制，不但對手吃驚，盟友也意外。習近平家族曾在昔日毛澤東獨裁統治下飽受磨難，沒人能料到他有朝一日會推翻當初為了避免重蹈強人政治覆轍而建立的領導人接班制度。

（中央社北京12日綜合外電報導）中國國家主席習近平2012年成為國家領導人時，各界看好他將帶來政治改革的新時代。但在他推動修憲延任後，情勢完全改觀。

紀思道當時預言：「毛澤東的遺體將被移出天安門廣場的紀念堂…諾貝爾和平獎得主劉曉波將從獄中獲釋。」

事實卻恰恰相反。毛澤東至今仍長眠天安門，劉曉波則於去年不幸病逝獄中，成為納粹德國以來第一位被關到死的諾貝爾獎得主。

看走眼的不只紀思道一人。中國海內外不少記者、政治人物和分析家都對這位在文化大革命中成年、並將女兒送到美國哈佛大學的領導人，有著高度的期望。

倫敦國王學院（King's College）的劉氏研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）告訴法新社，認為「習（近平）是改革者，不啻是癡心妄想，就如認為胡（錦濤）、鄧（小平）是改革者」。

「我們想像中的局面永遠不會成真。」

習近平2012年成為中共中央委員會總書記時，中國的未來看起來大不同：社群媒體出現使公共辯論空間大幅增加、經濟自由化、律師對抗政府濫權、華南小村烏坎甚至迫使當局允許舉行一場民主選舉。

但自那之後，局勢180度大轉變：網路、民間企業、人權人士和烏坎都在習近平緊握權力下遭到打擊。

總部設於北京的顧問公司齊納百思（China Policy）研究部門主管凱利（David Kelly）說：「過去有太多一廂情願的看法，太多的志得意滿，認為西方有如山丘上的一盞明燈。」

北京方面的看法卻迥然不同：「在大金融危機後…中國可以說自己是唯一沒倒下的國家，西方已經證明它制度的失敗。」

凱利說，廢除任期限制就像是場政變。但除習近平外，沒人知道為什麼，還有他葫蘆裡賣什麼藥。

人大代表主張習近平需要更多權力去實現他的使命：讓中國再度偉大、打擊猖獗的貪腐。習近平在修憲延任外，還將成立國家級反貪腐機構，擁有嚴懲和肅清的權力，這些目標近在咫尺。

其他人則不吃這套。喬治亞理工學院（GeorgiaInstitute of Technology）的中國專家王飛凌說：「對某些人來說，這固然可能對北京的『一貫性』提供更多保證，但對中國海內外來說，也可能是幻滅或反挫，尤其是對自由派和親中支持者。」

紀思道這次依舊再作預測。他在推特上寫道：「中國的帝制在清朝不太行得通。我猜想習氏王朝也將犯下同樣錯誤。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070312