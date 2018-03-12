宋欣穎勾勒台灣味 動畫幸福路上驚豔日本

「幸福路上」2013年從12分鐘的短片起步，醞釀4年才完成動畫長片，以樸實真摯的畫風描述女主角的成長故事，溫馨故事賺人熱淚，除了邀來金馬影后桂綸鎂替女主角「林淑琦」獻聲，還找來歌后蔡依林暖心獻唱主題曲；此外，知名導演魏德聖也跨刀獻聲，為動畫扮演關鍵人物。

東京國際動畫影展今晚公布日本動畫界譽為「指標性大獎之一」的「東京動畫大獎」，台灣動畫「幸福路上」一路纏鬥，最終擊敗中國導演劉健的動畫長片「大世界」，風光抱回最大獎，在競爭激烈的日本奪動畫獎實屬難能可貴。

（中央社記者江佩凌台北12日電）台灣導演宋欣穎執導的動畫長片「幸福路上」今晚奪下東京動畫大獎，驚豔日本動畫界，和知名動畫導演宮崎駿、新海誠齊名，成功登上東京「最優秀動畫電影」殿堂，也為台灣動畫注入動力。

「我的電影是想要講不美好平凡人的力量」，宋欣穎日前接受中央社專訪時，如此形容這部動畫電影的精神。她坦言，和女主角「林淑琪」很多相似之處，去過兩個國家念書工作，曾覺得家鄉不美好，但回台灣生活後她體會到，「美好的生活不在他方，永遠的歸屬就在自己的土地。」

「台灣人對自己很沒有自信，很不喜歡自己的文化，甚至常覺得台灣特別亂，可是沒有，其實我們每個人都在幸福路上，可是也許沒有走過這一遭，就不會明白原來幸福就在你身邊。」

宋欣穎的動畫讓台灣在國際影展上揚眉吐氣，也為自己帶來了幸福滋味。

高中北一女畢業，大學唸政治系的宋欣穎，過去當過報社記者、偶像劇編劇，再到美國、日本學電影，「幸福路上」是她踏入電影圈的首部長片，製作費超過新台幣5000萬元。上映前一個月，肩負壓力的宋欣穎埋頭跑遍各大試映場合積極宣傳，希望一部「真正屬於台灣」的國產動畫，能吸引觀眾進戲院「一起哭、一起笑」。

今年1月「幸福路上」全台正式上映，除了有「雙后」加持，更有不少影人給予高度肯定，然而，台灣多數觀眾已習慣偏好迪士尼、皮克斯動畫風格，「幸福路上」票房始終不振，上映首週後排片量逐週減少，叫好不叫座，令許多影迷為之扼腕。

從短片走到長片的漫長路上，宋欣穎走得顛簸困苦，如今她帶著「幸福路上」赴日本角逐動畫獎項，成功打動評審，摘下和日本知名動畫導演宮崎駿、新海誠、細田守等人皆有的東京動畫大獎榮譽，為台灣動畫譜寫風光紀錄，這一晚，她就是走在幸福路上的人。（編輯：黃瑞弘）1070312