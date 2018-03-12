廖健富開轟帶動 桃猿熱身賽擊敗統一

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中華職棒官辦熱身賽今天開打，首戰由Lamigo桃猿與統一獅交手，猿隊2局上由廖健富陽春砲開啟攻勢，攻下6分奠定勝基，猿隊終場就以9比5擊敗獅隊。

Lamigo桃猿隊由洋投道恩斯先發，對上統一獅投手施子謙，施子謙首局就遇上危機，三振藍寅倫後，被郭嚴文、王柏融、林泓育連續安打攻下1分，鍾承祐高飛犧牲打，桃猿2比0領先。

施子謙第2局依舊壓不住桃猿攻勢，猿隊由首名打者廖健富陽春砲開啟一輪11人次猛攻，廖健富單局2支安打，加上獅隊2次失誤，2局上再灌進6分。