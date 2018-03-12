季節性因素 印度2月通膨持續減緩

印度時報（Times of India）引述柯達克股票（Kotak Equities）資深經濟分析師拉克什（SuvodeepRakshit）認為，印度今年2月的通膨率下滑主要是因為季節性食品價格下跌，這種下滑趨勢可能會在未來1、2個月因雨季作物收成衰退而改變。

印度2月CPI下跌，主要是豆類與豆類製品價格下滑17.35%，香料價格也下滑1.01%，但蔬菜、雞蛋和牛奶價格仍上漲。

（中央社記者康世人新德里12日電）印度官方今天公布報告顯示，由於季節性的食品價格下跌，印度2月的消費者價格指數（CPI）從1月的5.07%下滑至4.44%，連兩個月下滑。

南亞國家在雨季來臨後將會進行大規模栽種，而雨季作物的收成，將影響印度等南亞國家的經濟成長和通膨率。

拉克什預測，印度2019年通膨率會一直保持在4.5%左右，與印度央行4%的目標仍有距離，因此央行將對利率等政策保持謹慎態度。

印度居高不下的通貨膨脹率趨勢，一直讓印度央行）不敢如印度政府希望，採取寬鬆貨幣政策，以刺激印度出口。

另外，印度統計和項目實施部（Ministry ofStatistics and Programme Implementation）公布的報告指出，印度1月工業產值年增7.5%，在印度23個行業類別中，有16個行業和去年相較出現成長，其中又以「其他運輸設備製造」年成長達33.1%最高。

報告說，和去年同期相較，印度今年1月的煙草產品製造下滑最多，下滑幅度達46.5%。（編輯：高照芬）1070312