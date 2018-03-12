NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈大學生床戰太大聲　慘叫5分鐘停止台北2坪雅房像坐牢　香港人卻說…跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

季節性因素 印度2月通膨持續減緩

中央社2018/03/12 23:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里12日電）印度官方今天公布報告顯示，由於季節性的食品價格下跌，印度2月的消費者價格指數（CPI）從1月的5.07%下滑至4.44%，連兩個月下滑。

印度儲備銀行（RBI，印度央行）今天公布報告顯示，印度2月的消費者價格指數（CPI）年增率持續下滑。

報告指出，印度2月的農村CPI為4.37%，城市為4.52%。

印度2月CPI下跌，主要是豆類與豆類製品價格下滑17.35%，香料價格也下滑1.01%，但蔬菜、雞蛋和牛奶價格仍上漲。

印度時報（Times of India）引述柯達克股票（Kotak Equities）資深經濟分析師拉克什（SuvodeepRakshit）認為，印度今年2月的通膨率下滑主要是因為季節性食品價格下跌，這種下滑趨勢可能會在未來1、2個月因雨季作物收成衰退而改變。

南亞國家在雨季來臨後將會進行大規模栽種，而雨季作物的收成，將影響印度等南亞國家的經濟成長和通膨率。

拉克什預測，印度2019年通膨率會一直保持在4.5%左右，與印度央行4%的目標仍有距離，因此央行將對利率等政策保持謹慎態度。

印度居高不下的通貨膨脹率趨勢，一直讓印度央行）不敢如印度政府希望，採取寬鬆貨幣政策，以刺激印度出口。

另外，印度統計和項目實施部（Ministry ofStatistics and Programme Implementation）公布的報告指出，印度1月工業產值年增7.5%，在印度23個行業類別中，有16個行業和去年相較出現成長，其中又以「其他運輸設備製造」年成長達33.1%最高。

報告說，和去年同期相較，印度今年1月的煙草產品製造下滑最多，下滑幅度達46.5%。（編輯：高照芬）1070312

廖健富開轟帶動 桃猿熱身賽...荷蘭抗癌雪板女將 勇退病魔...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan