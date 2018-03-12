我家就是動物園！集滿這些風水瑞獸你也可以

麒麟是古代傳說中的仁獸，和鳳、龜、龍合稱為「四靈」，且居四靈之首，被稱為「聖獸王」；麒麟集龍頭、鹿角、獅眼、虎背、熊腰、蛇鱗、馬蹄、豬尾於一身，也因此麒麟可說是「萬用瑞獸」，舉凡招財、鎮宅、化煞、求子等，都可以在家安放麒麟。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）許多人篤信風水，家中更是蒐集了許多風水寶物，期許能替自己消災解厄、化煞避邪，最好還能招財進寶、促成良緣。而這些風水寶物中，最吸睛的當屬「風水瑞獸」們，在家中、辦公室擺放不同的風水瑞獸有不同寓意，接下來就讓保庇NOW來介紹這些「萌獸」吧（誤）！

龍龜

龍龜是龍神和靈龜的化身，象徵忍耐、權力和長壽；自古以來，龍龜都是歷代皇帝最愛的風水瑞獸，北京的紫禁城門口就安放了一對龍龜坐鎮，烏龜的背和尾巴有化煞解厄的寓意，龍頭則有賜福的寓意，除了化煞、解厄、消災外，龍龜更是能防小人、招貴人的風水寶器喔！

金蟾

我們最常在店家櫃檯看到的就是咬著錢幣的金蟾蜍，可是這金蟾蜍並非一般的蟾蜍，而是「催財蟾蜍」，催財蟾蜍只有三隻腳，背上有北斗七星，嘴裡咬著銅錢，頭上頂著太極兩儀，且催財蟾蜍還會腳踏銅錢山、元寶山。催財蟾蜍尤其在樂透、期貨、股票等方面特別會吐錢（悄悄話）。

獅子

在中國傳統裡，獅子不但可以帶來祥瑞之氣，更可以鎮宅避凶，只要門口放著獅子，就可以嚇止家門外的妖魔鬼怪不敢進家門；且獅子也是吉祥如意的化身，只要將獅子擺放在正確位置，更可以達到招財進寶的效用。

貔貅

貔貅以金銀財寶為食，且吞萬物而不洩，所以大家相信貔貅可以吸納四面八方的錢財；貔貅可鎮宅、招好運，更可以招財、促姻緣，除了安置在家中鎮宅外，有許多人也會將貔貅做成首飾佩戴在身上。貔貅有分公母，公的是獨角、頭朝左、左腳在前、有翅膀和鬃毛，母的則相反，若是單隻貔貅就不分公母；有一說法是，公的代表「錢財」，母的代表「財庫」，因此貔貅一次最好收藏一對，有財有庫才可以真的招財進寶！

其實在中國傳統中，風水瑞獸不僅有以上這幾種，還有許多能帶來吉祥如意的動物，偷偷觀察自己的家中，搞不好你家還有其他沒提到的風水瑞獸躲著喔～

資料參考（多看多保庇！）：

維基百科－貔貅

如何擺放風水獅子能避邪助運

化煞消災的風水五瑞獸

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