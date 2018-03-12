桃花運不夠？這幾種方法可以試試看！

單身了一年又一年，不想當剩男剩女，但是桃花運又不夠旺，應該怎麼辦呢？有些朋友會去求神拜佛，所以各地的月老公公都很忙。但如果你忙於工作抽不出時間，以下這幾招可以幫你在家增加桃花運。

所謂粉晶七星陣是指水晶雕刻的底盤以及七顆球型粉晶的組合，粉晶的顏色是粉紅色，除了招來桃花，也可以改善人際關係。 粉水晶一直以愛情的寶石著稱，可以促進愛情運，增加戀情的機會。

現在取得粉晶以及水晶盤非常容易，除了網路購物，若不嫌麻煩，許多縣市都有水晶批發商，可以到店中慢慢挑選，但要記得消磁，可使用粗鹽或是艾草煙燻等方法，這些步驟水晶店家都很瞭解，也很樂意教導。粉晶七星陣安排好之後，放在床頭或書桌上即可，但要記得常常清潔以保持乾淨。

二、五色豆

準備五顆不同顏色的豆子（綠豆、紅豆、黃豆、花豆、黑豆），將之放進小布袋中，放在自己的枕頭下，如果有意中人，也可將他的照片放入布袋之中，據說可以增加姻緣運。布袋等到有戀情後再丟棄即可。

三、保持室內光線充足

房間要時常保持明亮，最好的方法是白天時將窗簾拉開，讓天然的陽光保持室內光亮，將不好的氣一掃而空。氣場乾淨了，人自然精神也會好，看起來容光煥發，自然也會改善人際關係，讓人想親近，自然也會改善一蹶不振的桃花運。

四、用玫瑰花辦水洗臉

玫瑰花自古以來就是愛情的象徵，如果想談一場好戀情，也有請玫瑰花出馬。具體步驟如下：首先買一朵玫瑰花，顏色以紅色或粉紅色為主。再來將浴室的洗手台洗乾淨，打開水龍頭將水裝到八分滿。將玫瑰花辦一片片泡入水中，然後用水洗臉，讓自己神清氣爽，也可讓你桃花運大開、人緣更佳，散發出魅力。

以上四種方法，不會花到你太多錢，而且也無傷大雅，提供給大家作一種參考，但如果四種方法都用過了還是沒有桃花運，建議還是去找月老公公幫忙。

本支影片感謝 路徒行旅 協助拍攝。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/